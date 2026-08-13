Υπό έλεγχο η φωτιά στην Καβάλα στην παραλία Οφρυνίου – Σηκώθηκαν εναέρια

Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας.

Για το έργο της κατάσβεσης στη φωτιά στην Καβάλα επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

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Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παραλία Οφρυνίου Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας .