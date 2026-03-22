Καρδίτσα: Νεκρός βρέθηκε 51χρονος τραγουδιστής, εντοπίστηκε μαχαιρωμένος σε σπίτι

Θρίλερ εκτυλίσσεται εδώ και λίγες ώρες στην πόλη της Καρδίτσας καθώς νεκρός βρέθηκε ο Γιώργος Τσιτόγλου, γνωστός Καρδιτσιώτης τραγουδιστής στη συνοικία Καμινάδων.

Όλα αποκαλύφθηκαν περίπου στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (22.3.26) όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο γνωστός – στην Καρδίτσα – τραγουδιστής βρέθηκε νεκρός έξω από διαμέρισμα της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για το σπίτι του τραγουδιστή, αλλά σπίτι ενός άλλου άνδρα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο άτυχος τραγουδιστής βρισκόταν εκεί μαζί με μια φίλη του.

Ο ένοικος του σπιτιού έχει προσαχθεί, ο οποίος φαίνεται να έχει υποστηρίξει ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της δολοφονίας του τραγουδιστή. Ωστόσο, ο ίδιος – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – υποστήριξε ότι δυο άτομα περίμεναν τον τραγουδιστή στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο με δυο άνδρες να τρέχουν μακριά από την πολυκατοικία.