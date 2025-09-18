Καρδίτσα: Νέο μπλόκο αγροτών στον κόμβο Ε65 – Κλειστά τμήματα της Εθνικής Οδού

Ξανά στους δρόμους βγήκαν οι αγρότες στη Θεσσαλία, με τα τρακτέρ τους να κλείνουν τον κόμβο Ε65 στην Καρδίτσα.

Από την κινητοποίηση των αγροτών που ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης, 18.09.2025, υπάρχουν τροποποιήσεις στην κυκλοφορία με τμήματα του αυτοκινητόδρομου να είναι κλειστά.

Οι αγρότες από όλη τη Θεσσαλία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, έκλεισαν τον κόμβο μετά από κάλεσμα των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλίας.

Τα κύρια αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας εστιάζονται στην άμεση κατασκευή αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων, στην αποπληρωμή των αποζημιώσεων για τις ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τη μείωση του κόστους παραγωγής -αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν 7 λεπτά την κιλοβατώρα στο ρεύμα, επιδότηση μέσων και εφοδίων-, καθώς και την προστασία της παραγωγής τους από την αθρόα εισαγωγή προϊόντων και την κερδοσκοπία.

Οι αγρότες ζητούν ακόμη να δοθούν άμεσα, ουσιαστικές αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς, να γίνει αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, στελέχωση των υπηρεσιών και έλεγχοι, ενώ ανάμεσα στα αιτήματά τους είναι και να αποδοθούν ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας κ. Κώστας Τζέλλας σε δηλώσεις του αφού ανέλυσε τα οξυμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, τόνισε ότι «μόνος δρόμος για να μείνουμε στον τόπο μας είναι ο δρόμος του αγώνα».

Διακοπή κυκλοφορίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, για λόγους ασφαλείας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από την 12:30 ώρα σήμερα, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στα κάτωθι τμήματα:

Α. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.), και

Β. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως τη 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λάρισα:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Γοργοβιτών-ΒΙ.ΠΕ. και είσοδο στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας (ύψος 1ης διασταύρωσης Ματαράγκας) και αντίστροφα.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λαμία:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Καρποχωρίου και είσοδο στην Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας-Ν. Μοναστηρίου (ύψος αερογέφυρας Σοφάδων) και αντίστροφα.