Θανατηφόρο τροχαίο στον Πύργο: Νεκρός 55χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από φορτηγό

Το φορτηγό που πήγε να στρίψει παρέσυρε τον ποδηλάτη που βρισκόταν δεξιά του όταν εκείνος επιχείρησε να περάσει τον δρόμο
Το σημείο του τροχαίου και ο 55χρονος / Φωτο patrisnews
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (23/5/2025) στον κόμβο της Αγίου Γεωργίου στον Πύργο, όταν 55χρονος ποδηλάτης παρασύρθηκε από φορτηγό και έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, το τροχαίο σημειώθηκε όταν φορτηγό, που επιχείρησε να στρίψει δεξιά και να βγει στην εθνική οδό στον Πύργο, παρέσυρε τον ποδηλάτη που βρισκόταν δεξιά του φορτηγού και επιχείρησε να περάσει απέναντι τον δρόμο, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Ο ποδηλάτης, ένας άντρας 55 ετών από την Αλβανία, εγκλωβίστηκε κάτω από τις μεγάλες ρόδες του φορτηγού με την κατάσταση της υγεία του να κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή από την αρχή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο ΓΝ πύργου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 55χρονος ήταν εργάτης γης που εκείνη τη στιγμή πήγαινε για το μεροκάματο.

Η διαδρομή του προς τη δουλειά έμελλε να είναι η τελευταία, μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται από την Τροχαία.

