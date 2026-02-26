Καταδίωξη στα τούνελ του Μετρό: 16χρονος έκλεψε αλυσίδα και την κατάπιε για να μην τον πιάσουν – Τον πρόδωσε η ακτινογραφία

Αδιανόητη κλοπή στις αποβάθρες του Μετρό, στον σταθμό Λαρίσης, όπου ένας 16χρονης τράβηξε αλυσίδα από τον λαιμό μιας επιβάτισσας και στη συνέχεια χάθηκε μέσα στα τούνελ για να γλιτώσει την σύλληψη. Λίγο πριν οι αστυνομικοί της «Αριάδνης» τον τσακώσουν, ο ανήλικος την κατάπιε χωρίς όμως να σκεφτεί πως μία απλή ακτινογραφία θα τον προδώσει.

Η κλοπή έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (25.02.2026) στον σταθμό Λαρίσης, όταν η ανυποψίαστηκε γυναίκα περίμενε το Μετρό. Τότε, ο ανήλικος βρήκε την ευκαιρία και της άρπαξε την αλυσίδα, χωρίς όμως να συνειδητοποιήσει πως αστυνομικοί με πολιτικά και μη, «παραφύλαγαν».

Οι αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη» (πρόκειται για ομάδες που επιχειρούν για την πάταξη της παραβατικότητας στα ΜΜΕ) προσπάθησαν να τον συλλάβουν αλλά ο 16χρονος πήδηξε στις ράγες του Μετρό και προσπάθησε να χαθεί μέσα στα τούνελ βρίσκοντας διαφυγή στην στάση «Μεταξουργείο», σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Όταν ο 16χρονος αντιλήφθηκε πως δεν πρόκειται να γλιτώσει, πήγε την απίστευτη απόφαση να καταπιεί την αλυσίδα.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν και τον μετέφεραν αμέσως σε νοσοκομείο για να του κάνουν ακτινογραφία. Εκεί φάνηκε και η αλυσίδα που προσπάθησε αποτυχημένα να «κρύψει».