Κατάκολο: Ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα επιχειρεί για την απομάκρυνση του βράχου 40 τόνων – Εντοπίστηκε βαθιά ρωγμή στο βουνό

Μάχη με τον χρόνο δίνουν πυροσβέστες, εργαζόμενοι του δήμου ακόμη και κάτοικοι του Κατάκολου, με σκοπό να απομακρυνθεί ο μεγάλος βράχος που ξεκόλλησε από το βουνό και απειλεί να ισοπεδώσει σπίτια και επιχειρήσεις.

Ο βράχος που υπολογίζεται περίπου 40 τόνων και έχει μέγεθος μικρού φορτηγού, ξεκόλλησε από το βουνό λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τόσο το Κατάκολο, όσο και τη γενικότερη Ηλεία. Ειδικό κλιμάκιο με τεχνογνωσία έφτασε από την Αθήνα, αναλαμβάνοντας τις διαδικασίες για την ασφαλή απομάκρυνσή του.

Από την έρευνα που έγινε αποδείχθηκε ωστόσο πως ο βράχος δεν αποτελεί το μόνο πρόβλημα των κατοίκων του Κατάκολου. Το βουνό παρουσιάζει εκτεταμένη αστάθεια μιας και έχει δημιουργηθεί ρωγμή στο έδαφος σε υψηλότερο σημείο.

Μέχρι στιγμής ο βράχος συγκρατείται προσωρινά από κορμό ελιάς, γεγονός που αυξάνει δραματικά την επικινδυνότητα.

Για προληπτικούς λόγους έχουν ήδη εκκενωθεί 10 σπίτια και επιχειρήσεις που βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου.

Στο έργο συμμετέχει ομάδα εναεριτών – αλπινιστών σε στενή συνεργασία με τοπικούς τεχνίτες και τον Δήμο Πύργου, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση του κινδύνου κατολίσθησης.

Η επιχείρηση υλοποιείται σε δύο φάσεις:

Πρώτη φάση: Άμεση στερέωση του βράχου από τους εναερίτες για την αποτροπή ενδεχόμενης πτώσης.

Δεύτερη φάση: Η οριστική απομάκρυνση του επικίνδυνου τμήματος θα αποφασιστεί από τους ειδικούς και θα γίνει είτε με ελεγχόμενη ανατίναξη είτε με κατακερματισμό, ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με αυξημένη προσοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του πρανούς και η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών. Παράλληλα, η ύπαρξη της μεγάλης ρωγμής θέτει σε επιφυλακή τις αρχές, που παρακολουθούν διαρκώς το φαινόμενο.

