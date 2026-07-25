Καλλιθέα: Βαριές κατηγορίες κατά του 28χρονου που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και έχασε το έμβρυο της

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες βρίσκεται ο 28χρονος που επιτέθηκε με αγριότητα στην 38χρονη έγκυο σύντροφό του στην Καλλιθέα, η οποία έχασε το έμβρυο που κυοφορούσε.

Η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στην Καλλιθέα έχει σοκάρει τους πάντες, ενώ ο 28χρονος που έχει συλληφθεί μετά την επίθεση στην 38χρονη έγκυο βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κύησης, με βάση και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές. Η απολογία του κατηγορουμένου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με όσα είπε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα μπόρεσε και κάλεσε την Αστυνομία αφού ο 28χρονος είχε αποχωρήσει από το σπίτι. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έφτασαν άμεσα στο σημείο και η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση.

Εξαιτίας της κατάστασής της δεν ήταν σε θέση να καταθέσει στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα οι έρευνες να βασιστούν αρχικά στα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας.

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Αστυνομικοί λίγη ώρα εντόπισαν τον 28χρονο να κινείται στο κέντρο της Αθήνας πεζός και συνελήφθη. Από τις έρευνες μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κατά το παρελθόν κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Φυσικά πολλά θα ξεκαθαρίσουν όταν η 38χρονη δώσει κατάθεση και αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη και αν είχαν προηγηθεί περιστατικά κακοποίησης.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος λέγοντας ότι η 38χρονη, η οποία αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα όρασης, έφτασε στην εφημερία με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικόν, συνοδευόμενη από συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε τους γιατρούς για όσα είχε υποστεί.

Η γυναίκα ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, περίπου 6,5 μηνών, και είχε υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καισαρική τομή και χειρουργική επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να σώσουν το κοριτσάκι.

Η άτυχη γυναίκα παραμένει για νοσηλεία στη γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου, σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, η γυναίκα «κλαίει συνεχώς», καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί την τραγωδία που βίωσε.

Ο κ. Γιαννάκος σημείωσε ότι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που φτάνουν στα νοσοκομεία είναι πολλά και εξέφρασε την ανησυχία του για την πιθανότητα η κακοποιητική συμπεριφορά να είχε ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν.