Ελλάδα

Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι

Η επίθεση των Χούθι πραγματοποιήθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είχαν ως στόχο σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού
Συστήματα Patriot
Συστήματα Patriot / Reuters
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Με επιτυχία απέκρουσε η ελληνική Πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία επίθεση που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου (25.7.26) από την Υεμένη, κατά τη διάρκεια της αποστολής της για την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στις 07:15 (ώρα Ελλάδας), οι ελληνικοί Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία αντιμετώπισαν με απόλυτη επιτυχία επίθεση που προήλθε από την περιοχή της Υεμένης, επιτυγχάνοντας ποσοστό αναχαίτισης 100%.

Η επίθεση των Χούθι πραγματοποιήθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είχαν ως στόχο σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου βρίσκεται ανεπτυγμένη η ελληνική δύναμη.

Νωρίτερα σήμερα, οι αντάρτες της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση στην πόλη Τζιζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, ενώ οι αρχές του βασιλείου εξέδωσαν προειδοποίηση και για την περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept, η οποία έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, χωρίς να έχει επηρεαστεί η επιχειρησιακή της δραστηριότητα.

H ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Γνωρίζεται ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 07:15 (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, αντιμετώπισε με επιτυχία 100% επίθεση από την περιοχή της Υεμένης.

Η επίθεση εκδηλώθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους και είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».

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