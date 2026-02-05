Κατασκοπεία υπέρ της Κίνας ομολόγησε ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας: Είχε στρατολογήσει και άλλα στελέχη

Υπέρ της Κίνας έκανε κατασκοπεία ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (05/02/2026) και είχε πρόσβαση σε κρίσιμες νατοϊκές πληροφορίες λόγω της θέσης του.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για διοικητή μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βάρκιζα, ο οποίος έστελνε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα με εξειδικευμένο, διαβαθμισμένο λογισμικό αποστολής, ενώ φέρεται να έχει στρατολογήσει και άλλα στελέχη.

Πρόκειται για έναν 50χρονο Σμήναρχο, ο οποίος κατείχε νευραλγική θέση και είχε πρόσβαση σε ευαίσθητο και διαβαθμισμένο υλικό. Μάλιστα ο ένστολος βρισκόταν εδώ και καιρό υπό στενή παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Θα διέρρεε πληροφορίες για ελληνική υψηλή τεχνολογία και νατοϊκά σχέδια

Τα στοιχεία που φέρονται να έχουν συγκεντρωθεί σε βάρος του χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα σοβαρά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να διοχέτευε τις επίμαχες πληροφορίες έναντι χρηματικής αμοιβής, ενώ επιχειρούσε να προσεγγίσει και να στρατολογήσει και άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι φέρεται να έδινε πληροφορίες που σχετίζονταν και με το ΝΑΤΟ, γεγονός που δίνει στην υπόθεση ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς αφορά και τα κράτη μέλη της Συμμαχίας.

Να σημειωθεί ότι η σοβαρότητα της υπόθεσης αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του συνεργάστηκαν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.