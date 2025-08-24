Ελλάδα

Κατερίνη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Πυροσβέστες απεγκλώβισαν την οδηγό

Η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όχημα της Πυροσβεστικής
Μία γυναίκα οδηγός τραυματίστηκε στην Κατερίνη μετά από τροχαίο που έγινε αργά το μεσημέρι  της Κυριακής (24.08.2025). Το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε σε γκρεμό.

Το τροχαίο στην Κατερίνη συνέβη όταν η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καταλήγοντας σε γκρεμό.

Επί τόπου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Η οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

 

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Κατερίνης.

