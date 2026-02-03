Κατερίνη: «Ήθελαν πραγματικά να με σκοτώσουν» λέει ο 54χρονος που δέχτηκε επίθεση από ληστές σε βενζινάδικο

Ληστές στην Κατερίνη παρέσυραν 54χρονο πωλητή κοσμημάτων στην άσφαλτο και του έκλεψαν κοσμήματα αξίας περισσότερο από 300.000 ευρώ, όπως αναφέρει ο ίδιος. Το θύμα μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει όσα έγιναν.

Η ληστεία έγινε γύρω στις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης 29/01/2026 στην Κατερίνη στην Παλιά Εθνική Οδό Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, όταν 54χρονος πωλητής που βρισκόταν στην περιοχή για να δειγματίσει κοσμήματα σταμάτησε σε βενζινάδικο για να ελέγξει την πίεση των ελαστικών του αυτοκινήτου του.

Εκείνη τη στιγμή πλησίασε ένα άλλο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άντρες, και ο ένας, εκμεταλλευόμενος ότι ο ο 54χρονος δεν ήταν στο όχημα, μπήκε στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε για να φύγει. Ο 54χρονος πωλητής πρόλαβε να αρπάξει το παράθυρο, όμως σύρθηκε με το αυτοκίνητο για περισσότερο από 400 μέτρα μέχρι που άφησε τα χέρια του από το όχημα και τραυματίστηκε πέφτοντας στον δρόμο.

Οι δύο άγνωστοι άντρες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ λίγη ώρα αργότερα το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε καμένο σε σημείο της Εθνικής Οδού στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Ο 54χρονος πωλητής κοσμημάτων που έπεσε θύμα ληστείας και τραυματίστηκε μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει όσα έγιναν: «Πονάω πολύ, είναι πολύ δύσκολο να σηκωθώ όρθιος. Έχω κατάγματα στη μέση, στο ισχίο και ευτυχώς καταφέρνω και κουνάω τα πόδια μου. Θα χρειαστεί 1-1,5 μήνας για να είμαι καλύτερα. Είμαι πολύ τυχερός που τη γλίτωσα μόνο με αυτά τα χτυπήματα.

Εκείνη τη μέρα είχα φύγει από το ξενοδοχείο μου γύρω στις 16:00 ξεκίνησα για να πάω Κατερίνη που είχα ραντεβού. Έφτασα, πάρκαρα στο κέντρο της πόλης, έκανα το ραντεβού και την ώρα που ξεκίνησα μετά να φύγω είδα το αυτοκίνητο μου τραβούσε, ότι είχα λάστιχο. Είπα να σταματήσω σε βενζινάδικο να βάλω αέρα μέχρι να βρω ανοιχτό βουλκανιζατέρ. Ήταν βράδυ πλέον. Πήγα, έβαλα αέρα και την ώρα που ήταν να κινηθώ προς το αυτοκίνητο, αντιλήφθηκα από πίσω μου ένα μαύρο αυτοκίνητο και κατέβηκε ένας πιτσιρικάς, έτρεξε και μπήκε στο αυτοκίνητο μου.

Είχα, κατά τύχη, αφήσει το παράθυρο του οδηγού ανοιχτό. Έχωσα τα χέρια μου εκεί και τον έπιασα και τον ίδιο. Είχε σκεπασμένο το πρόσωπο του μέχρι τη μύτη του και μιλούσε πολύ καλά ελληνικά. Έβαλε μπροστά, εγώ ήμουν κρεμασμένος από εκεί και για μία απόσταση περίπου 400 μέτρων άρχισε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς για να με πετάξει κάτω. Φώναζε, μου έλεγε να τον αφήσω.

Δείτε στο βίντεο το ασημί κλεμμένο αυτοκίνητο που διέρχεται από την παλιά εθνική Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, λίγο μετα το περιστατικό:

Σε ένα φανάρι με έβρισε και μου είπε ότι τώρα θα με σκοτώσει. Και πήγε και με πέταξε σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Εκεί έπεσα από το αυτοκίνητο, σηκώθηκα και ζήτησα από την κοπέλα στης οποίας το αυτοκίνητο έπεσα, να με πάει στο αστυνομικό τμήμα που βρισκόταν εκεί κοντά. Ασυναίσθητα το έκανα αυτό και πιάστηκα από το παράθυρο, ήθελα να προστατέψω τα πράγματα μου. Αυτοί πήραν τα πράγματα και έγιναν καπνός. Ήθελαν πραγματικά να με σκοτώσουν», δήλωσε ο άτυχος 54χρονος.

Οι δύο ληστές αναζητούνται, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται απο αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.