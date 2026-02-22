Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Καθαρά Δευτέρα 2026: Ολονυχτία στη Βαρβάκειο για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής

Πριν κιόλας ανοίξουν οι πύλες, είχε σχηματιστεί ουρά 200 μέτρων από κόσμο που περίμενε να κάνει τις αγορές του
Βαρβάκειος
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Οι Αθηναίοι, πιστοί στο ραντεβού τους, πλημμύρισαν και φέτος τη Βαρβάκειο για την καθιερωμένη πια ολονυχτία, με την Ιχθυαγορά να ανοίγει τις πύλες της, στις 21.00 το βράδυ της Κυριακής, πριν από την Καθαρά Δευτέρα.

Η οδός Αθηνάς πλημμύρισε με κόσμο που περίμενε υπομονετικά, με την ουρά να σχηματίζεται περιμετρικά της Βαρβακείου αγοράς πριν τις εννέα το βράδυ και να ξεπερνά τα 200 μέτρα, παραμονή Καθαράς Δευτέρας…

Η είσοδος των καταναλωτών γινόταν σταδιακά και κατά ομάδες ενώ πολλοί υποδέχθηκαν το επίσημο άνοιγμα των θυρών, με χειροκροτήματα ικανοποίησης.

Μέσα στην αγορά, το σκηνικό ήταν έτοιμο με θαλασσινά, χαλβάδες και κάθε λογής σαρακοστιανά εδέσματα να έχουν απλωθεί στους πάγκους.

Οι πολίτες επιδόθηκαν στον καθιερωμένο γύρο, συγκρίνοντας τιμές και «ζυγίζοντας» τις προσφορές της τελευταίας στιγμής κάτω από το φως των προβολέων. Αυτή η ιδιότυπη ολονυχτία θα συνεχιστεί αδιάκοπα μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, αποδεικνύοντας πως για την Αθήνα, η προετοιμασία του σαρακοστιανού τραπεζιού παραμένει μια σταθερή και αγαπημένη αστική παράδοση.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς, η ουρά είναι πολύ μεγαλύτερη από άλλες χρονιές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
117
105
72
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Κέφι, χορός και χρώμα στη μεγάλη παρέλαση – Η τελετή λήξης και η καύση του βασιλιά Καρνάβαλου
O Καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες στην καθιερωμένη καύση του και θα κηρυχθεί η λήξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και ταυτόχρονα η έναρξη του επόμενου, του Πατρινού Καρναβαλιού του 2027
Μεγάλη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού
31
Newsit logo
Newsit logo