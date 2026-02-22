Καθαρά Δευτέρα 2026: Ολονυχτία στη Βαρβάκειο για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής

Οι Αθηναίοι, πιστοί στο ραντεβού τους, πλημμύρισαν και φέτος τη Βαρβάκειο για την καθιερωμένη πια ολονυχτία, με την Ιχθυαγορά να ανοίγει τις πύλες της, στις 21.00 το βράδυ της Κυριακής, πριν από την Καθαρά Δευτέρα.

Η οδός Αθηνάς πλημμύρισε με κόσμο που περίμενε υπομονετικά, με την ουρά να σχηματίζεται περιμετρικά της Βαρβακείου αγοράς πριν τις εννέα το βράδυ και να ξεπερνά τα 200 μέτρα, παραμονή Καθαράς Δευτέρας…

Η είσοδος των καταναλωτών γινόταν σταδιακά και κατά ομάδες ενώ πολλοί υποδέχθηκαν το επίσημο άνοιγμα των θυρών, με χειροκροτήματα ικανοποίησης.

Μέσα στην αγορά, το σκηνικό ήταν έτοιμο με θαλασσινά, χαλβάδες και κάθε λογής σαρακοστιανά εδέσματα να έχουν απλωθεί στους πάγκους.

Οι πολίτες επιδόθηκαν στον καθιερωμένο γύρο, συγκρίνοντας τιμές και «ζυγίζοντας» τις προσφορές της τελευταίας στιγμής κάτω από το φως των προβολέων. Αυτή η ιδιότυπη ολονυχτία θα συνεχιστεί αδιάκοπα μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, αποδεικνύοντας πως για την Αθήνα, η προετοιμασία του σαρακοστιανού τραπεζιού παραμένει μια σταθερή και αγαπημένη αστική παράδοση.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς, η ουρά είναι πολύ μεγαλύτερη από άλλες χρονιές.