Φωτιά στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας στην περιοχή Μπαμπίνη.

Στην φωτιά στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας επιχειρούν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαμπίνη Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.