Ελλάδα

Φωτιά στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Και εναέρια μέσα στην μάχη της κατάσβεσης
Αεροσκάφος
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας στην περιοχή Μπαμπίνη.

Στην φωτιά στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας επιχειρούν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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