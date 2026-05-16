Ελλάδα

Συναγερμός στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μέσα σε τουαλέτες

Ο άνδρας βρέθηκε με βρόγχο στον λαιμό, με αποτέλεσμα να εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοχειρίας
Αεροδρόμιο
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (16.05.2026) στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου βρέθηκε ένας άνδρας στις τουαλέτες του αεροδρομίου, χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο αεροδρόμιο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε με βρόγχο στον λαιμό, με τα έως τώρα στοιχεία να εξετάζονται στο πλαίσιο πιθανού περιστατικού αυτοχειρίας.

Από τα ταξιδιωτικά έγγραφα που είχε πάνω του διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν 37χρονο από το Νεπάλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
222
174
135
89
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΑΑΔΕ: Νέο «σαφάρι» ελέγχων σε εστίαση και καταλύματα – Στην «φάκα» επιχειρήσεις που «ξέχασαν» να δηλώσουν ΦΠΑ
Από ελέγχους της ΑΑΔΕ πιάστηκαν σχεδόν 1.400 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, αν και είχαν κανονική οικονομική δραστηριότητα
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Βίντεο από τον άγριο καβγά σε ποντιακό γλέντι στην Θεσσαλονίκη - Πετούσαν καρέκλες και φώναζαν «θα μας σκοτώσουν»
Οι εμπλεκόμενοι πετάνε πλαστικές καρέκλες, τραπέζια και άλλα αντικείμενα, ενώ ανταλλάσσουν κλωτσιές και μπουνιές, μετατρέποντας το γλέντι σε «πεδίο μάχης»
Γλέντι
7
Newsit logo
Newsit logo