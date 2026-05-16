Συναγερμός στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μέσα σε τουαλέτες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (16.05.2026) στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου βρέθηκε ένας άνδρας στις τουαλέτες του αεροδρομίου, χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο αεροδρόμιο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε με βρόγχο στον λαιμό, με τα έως τώρα στοιχεία να εξετάζονται στο πλαίσιο πιθανού περιστατικού αυτοχειρίας.

Από τα ταξιδιωτικά έγγραφα που είχε πάνω του διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν 37χρονο από το Νεπάλ.