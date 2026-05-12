Κάτω Τιθορέα: Το προφίλ της συμμορίας των 8 και το οπλοστάσιο που τους «καίει» – Ο ρόλος των 2 γυναικών

Είχαν χαρτογραφήσει την άγρια συμμορία των 8, γνώριζαν ποια είναι τα βασικά μέλη και έτσι όταν χθες το πρωί (11.5.26) οι αναλυτές του ελληνικού FBI είδαν το βίντεο με τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα κατάλαβαν ότι είχαν να κάνουν με την ίδια συμμορία. Μία ετερόκλητη ομάδα αποτελούμενη από έξι άντρες και δύο γυναίκες, ηλικίας από 24 έως 33 ετών, που κινούνται στις παρυφές του εξουσιαστικού χώρου.

Ήταν «καθαροί» – εκτός από τον έναν που είχε εμπλακεί σε υπόθεση ναρκωτικών – και έκαναν επιλεκτικά χτυπήματα σε όλη την Ελλάδα. Επέλεγαν κυρίως περιοχές όπου δεν υπήρχαν κοντά αστυνομικές υπηρεσίες, είχαν εύκολους δρόμους διαφυγής χωρίς να καταγράφονται από κάμερες και κινούνταν αφού πρώτα γνώριζαν συγκεκριμένες ημερομηνίες που στα χρηματοκιβώτια των τραπεζών θα υπήρχαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Γι ‘ αυτό άλλωστε τόσο στη ληστεία στην Κατοχή Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 2025 όσο και στη ληστεία στην Τιθορέα «σήκωσαν» από το χρηματοκιβώτιο περισσότερα από 400.000 ευρώ.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δύο είναι τα σημεία στα οποία επικεντρώνονται οι αστυνομικοί:

Το πρώτο έχει να κάνει με τον βαρύ οπλισμό που βρέθηκε πάνω τους, αλλά και τους πυροκροτητές που εντόπισαν στα σπίτια κάποιων από αυτούς. Όταν μάλιστα έχουν ένα υποπολυβόλο Scorpion, που δεν βρίσκεται εύκολα στο εμπόριο όπλων, καταλαβαίνουν ότι έχουν σχέσεις και άκρες στον σκοτεινό δρόμο του οργανωμένου εγκλήματος.

Τα όπλα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε ποιες επιθέσεις έχουν χρησιμοποιηθεί, και φυσικά να εντοπιστούν δακτυλικά αποτυπώματα και DNA πάνω σε αυτά.

Το δεύτερο σημείο που προβληματίζει τις Αρχές είναι ότι οι δράστες ήταν αποφασισμένοι για όλα. Από την καταδίωξη, που ουσιαστικά ξεκίνησε από την Κάτω Τιθορέα και ολοκληρώθηκε στο Αλεποχώρι, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI γνώριζαν ότι αν έρχονταν πρόσωπο με πρόσωπο με τους ληστές, αυτοί δεν θα δίσταζαν τόσο να πετάξουν χειροβομβίδες όσο και να τους πυροβολήσουν με το καλάσνικοφ και το Scorpion που είχαν μαζί τους.

Ο ρόλος των γυναικών

Παράλληλα, αυτό που αναζητούν είναι ο ρόλος των δύο γυναικών που συμμετείχαν στην άγρια συμμορία των 8. Η μία μάλιστα, ηλικίας μόλις 24 ετών, φέρεται να ήταν παρούσα στη χθεσινή ληστεία, χωρίς ακόμη να έχει διευκρινιστεί ο ρόλος της. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν είχε μπει μέσα στην τράπεζα, στην οποία εισέβαλαν τρία άτομα, έμειναν περίπου 20 λεπτά και έφυγαν με τις τσάντες γεμάτες ευρώ.

Ίσως, λένε οι αναλυτές του ελληνικού FBI, τη συγκεκριμένη γυναίκα να την είχαν για κάλυψη, σε περίπτωση που απομακρύνονταν από το σημείο και έπεφταν σε τυχαίο μπλόκο αστυνομικών.

Όμως το γεγονός ότι οι αστυνομικοί είχαν χαρτογραφήσει και γνώριζαν ποιοι είναι οι δράστες πίσω από τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, τους επέτρεψε να κινηθούν άμεσα, να φτάσουν μέσα σε λίγη ώρα στα σημεία διαφυγής των ληστών και ουσιαστικά να τους ακολουθήσουν.

Τέλος, ένα ακόμη σημείο που προβληματίζει τους αναλυτές είναι το γεγονός ότι και στις δύο επιθέσεις η συμμορία των 8 γνώριζε ότι στα ταμεία και τα χρηματοκιβώτια των τραπεζών υπήρχαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Το ερώτημα είναι πώς το γνώριζαν. Είχαν εσωτερική πληροφόρηση; Παρακολουθούσαν τις κινήσεις κάποιων χρηματαποστολών ώστε να γνωρίζουν πότε είναι η κατάλληλη ημερομηνία να χτυπήσουν;

Όλα αυτά είναι υπό έρευνα, καθώς οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι θα καταφέρουν να εξιχνιάσουν και άλλες παρόμοιες επιθέσεις που έγιναν τους τελευταίους 20 μήνες σε ολόκληρη τη χώρα.