Κάτω Τιθορέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 26χρονη να κρατά όπλο σε ληστεία ΑΤΜ στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης

Ντοκουμέντα από την απόπειρα ληστείας που είχε κάνει σε ATM στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, η μία από τους «8» που συμμετείχαν στην ληστεία των ΕΛΤΑ στην Κάτω Τιθορέα με λεία 200.000 ευρώ, φέρνει στο «φως» το newsit.gr.

Η δράση της συμμορίας που χτύπησε τα ΕΛΤΑ στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας ήταν «πλούσια». Κατηγορούνται πως συμμετείχαν σε πάνω από 15 ληστείες ή απόπειρες ληστείας, βάζοντας στόχο του τράπεζες ή μηχανές. Σχετικά με το περιστατικό στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, έγινε τον Φεβρουαρίου του 2026, χωρίς όμως οι δράστες να καταφέρνουν τα βγάλουν τα χρήματα από το ΑΤΜ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα πλάνα φαίνεται η 26χρονη μαζί με ακόμη ένα άτομο να προσεγγίζουν το ΑΤΜ που ήταν τοποθετημένο στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ, και με λοστό, τροχό και βαριοπούλα να προσπαθούν να το ανοίξουν. Η νεαρή γυναίκα που είναι και σύντροφος του αρχηγού της συμμορίας που χτύπησε τα ΕΛΤΑ στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, κρατά τσίλιες ενώ φαίνεται και να κρατά όπλο.

Αν και προσπαθούσαν ώρα να σπάσουν την βιτρίνα και να ανοίξουν το ΑΤΜ, εν τέλει δεν το κατάφεραν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την έρευνα που έγινε για την ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, έδειξε πως οι «8» τριγυρνούσαν στα βουνά για 6 ολόκληρες ώρες ώστε να σβήσουν τα ίχνη τους.

Ο προορισμός τους ήταν το Λουτράκι Κορινθίας αλλά εν τέλει οι αστυνομικοί τους μπλόκαραν τον δρόμο και τους συνέλαβαν στο Σχίνο Αλεποχωρίου.

Η ομάδα χτυπούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022. Αρχηγός της ήταν ένας 30χρονος σκληρός κακοποιός ενώ δεξί του χέρι η 26χρονη σύντροφός του που απεικονίζεται με το όπλο στην απόπειρα ληστείας στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης.

Η νεαρή μάλιστα αποτελούσε και τον συνδετικό κρίκο με τα υπόλοιπα έξι μέλη της άγριας συμμορίας.

Από τις πάνω 15 ληστείες που είχαν κάνει σε τραπεζικά υποκαταστήματα στις περιοχές της Αθήνας, του Παπάγου, του Γαλατσίου, της Νέας Χαλκηδόνας, της Νέας Ιωνίας, της Αιγείρας Αχαΐας και της Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας μια απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, 11 κλοπές μοτοσικλετών και 4 κλοπές αυτοκινήτων είχαν καταφέρει να αποκομίσουν ποσό άνω των 483.000 ευρώ.

Πέρα από τις ληστείες, η συμμορία ήταν ειδική και στις μεταμφιέσεις.

Χρησιμοποιούσαν, περούκες, ψεύτικα γένια και μουστάκια για να μην αναγνωρίζονται και να μπουκάρουν ανενόχλητοι στους στόχους τους.

Στο στρατηγείο τους στο Γαλάτσι, όπου έγινε έφοδος, οι αρχές βρήκαν 6 περούκες και ψεύτικες γενειάδες, ενώ στη ληστεία της Κάτω Τιθορέας οι 2 εκ των ληστών εμφανίστηκαν ως ηλικιωμένοι με ψεύτικα μουστάκια και γένια.

Ο τσιλιαδόρος τους ωστόσο περίμενε με το καλάζνικοφ στο χέρι σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά.

Και οι 8 κατηγορούνται για 5 κακουργήματα και σωρεία πλημμελημάτων. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν την απολογία τους και μέσα στις επόμενες ημέρες θα βρεθούν ξανά στο εδώλιο, προσπαθώντας να μειώσουν τις ποινές που θα τους επιβληθούν.