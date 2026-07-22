Ελλάδα

Καύσωνας: Κλειστά πάρκα και άλση σήμερα λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς στην Αττική

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις υπαίθριες δραστηριότητες που μπορεί να εντείνουν την κατάσταση
Κλειστός ο Λυκαβηττός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς
Κλειστός ο Λυκαβηττός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς / orangepressagency
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Κόκκινος συναγερμός για σήμερα Τετάρτη (22.07.2026) στον κρατικό μηχανισμό της χώρας εξαιτίας της κορύφωσης του καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι και τους 43 βαθμούς, αναμένονται και άνεμοι έως 6 μποφόρ που αποτελούν κίνδυνο για πρόκληση φωτιάς.

Εξαιτίας του κινδύνου για φωτιά, κλειστά παραμένουν πάρκα και άλση στην Αττική καθώς πέντε περιοχές της Ελλάδας έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς εξιαιτίας του καύσωνα.

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις υπαίθριες δραστηριότητες που μπορεί να εντείνουν την κατάσταση.

Σε επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων, όπου τέθηκαν σε εφαρμογή τα έκτακτα μέτρα με την Αττική να βρίσκεται σήμερα στην ανώτατη Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού – Red Code) σύμφωνα με το Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

​Στο πλαίσιο αυτό, από τα μεσάνυχτα έχει τεθεί σε ισχύ καθολική απαγόρευση εισόδου και παραμονής στον λόφο του Λυκαβηττού. Τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος είναι «σφραγισμένες» από δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες περιφρουρούν την περιοχή για την αποτροπή οποιασδήποτε διέλευσης πεζών ή οχημάτων.

​Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός και μέτρα προστασίας

​Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής το σύνολο των υπηρεσιών του. Παράλληλα, λαμβάνεται μια σειρά από στοχευμένα μέτρα προστασίας που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τους εργαζόμενους που βρίσκονται στο πεδίο κάτω από τις αντίξοες συνθήκες, καθώς και τη φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα της πόλης.

Σε ποιες περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για φωτιά:

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι άνεμοι και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

Για τον λόγο αυτό, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού η Αττική και 4 ακόμη περιοχές

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την Τετάρτη 22 Ιουλίου προβλέπεται Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές: Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία.

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