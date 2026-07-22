Μαίρη Λίντα: Η δολοφονία της μητέρας της που την σημάδεψε – Διαρρήκτες την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

Γεμάτη επιτυχίες, πόνους και μία αβάστακτη τραγωδία ήταν σημαδεμένη η ζωή της Μαίρης Λίντα. Η θρυλική τραγουδίστρια έφυγε σήμερα (22.07.2026) από τη ζωή σε ηλικία 90 χρόνων, αφήνοντας κενό στις καρδιές των αγαπημένων και των θαυμαστών της.

Παρά την λαμπρή καριέρα στο πλευρό του Μανώλη Χιώτη και την «λατρεία» που γνώρισε από το ευρύ κοινό, η ζωή της Μαίρης Λίντα ήταν γεμάτη «αγκάθια». Ένα από αυτά και η δολοφονία της μητέρας της.

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Ήταν το 1970, όταν η μητέρα της Μαίρης Λίντα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μπουρνάζι. Αν και στην αρχή ο θάνατός της είχε αποδοθεί σε ένα φρικτό δυστύχημα, λίγες ημέρες μετά βγήκε στο «φως» η σκληρή αλήθεια. Η Βασιλική Δημητροπούλου έπεσε θύμα αδίστακτων διαρρηκτών οι οποίοι αφού την χτύπησαν άγρια, της έβαλαν φωτιά για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Το ημερολόγιο έδειχνε 24 Νοεμβρίου 1970, όταν η οικιακή βοηθός της Βασιλικής Δημητροπούλου επισκέφθηκε το σπίτι της ηλικιωμένης για να την βοηθήσει στις δουλειές του σπιτιού. Την ίδια ώρα είχε προγραμματιστεί και η άφιξη συνεργείου του ΟΤΕ για την εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του συνεργείου και της οικιακής βοηθού, η εξώπορτα δεν άνοιγε με τίποτα. Κανένας δεν απαντούσε στα επίμονα κουδούνια. Έτσι, άνδρες της ΕΛΑΣ και της πυροσβεστικής έσπασαν την πόρτα ερχόμενοι με ένα αποτρόπαιο θέαμα. Η 70χρονη γυναίκα ήταν νεκρή στο κρεβάτι της, με το σώμα της σχεδόν ολοσχερώς απανθρακωμένο.

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Δείτε την ανακοίνωση του γηροκομείου για τον θάνατο της Μαίρης Λίντα.

Η πρώτη εκτίμηση των αρχών ήταν δυστύχημα. Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν τις έρευνες εκτιμούσαν πως η μητέρα της Μαίρης Λίντα αποκοιμήθηκε έχοντας αναμμένο τσιγάρο στα χέρια της με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στα κλινοσκεπάσματα.

Ωστόσο ανώτεροι αξιωματικοί της Αστυνομίας διαπίστωσαν σημαντικές αντιφάσεις. Πάνω στο σώμα της γυναίκας βρέθηκε ένα ξυπνητήρι με ίχνη αίματος ενώ δίπλα της υπήρχε ένα άδειο μπουκάλι οινοπνεύματος.

Στο πρόσωπό της από την άλλη εντοπίστηκαν εκδορές και τραύματα.

Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν σε νέα έρευνα και μετά από ημέρες, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ηλικιωμένη δεν είχε πεθάνει από ατύχημα αλλά είχε πέσει θύμα άγριας δολοφονίας.

Όπως διαπιστώθηκε, οι διαρρήκτες εισέβαλαν στο διαμέρισμα περίπου 12 ώρες πριν βρεθεί νεκρή η ηλικιωμένη. Η Βασιλική Δημητροπούλου είχε ήδη ξαπλώσει για ύπνο όταν άκουσε τους δράστες να μπαίνουν σπίτι της. Εκείνοι φοβούμενοι πως θα αποκαλυφθούν, την χτύπησαν στο πρόσωπο με το ξυπνητήρι με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

Στη συνέχεια πότισαν τα κλινοσκεπάσματα με οινόπνευμα και έβαλαν φωτιά, αφήνοντάς την να καεί ζωντανή.

Φεύγοντας, έκλεψαν ένα κομπολόι, ένα δαχτυλίδι και άλλα αντικείμενα.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε χάρη στο κλεμμένο κομπολόι.

Ένας από τους βασικούς υπόπτους για τη δολοφονία, οδηγήθηκε για εξέταση στην Ασφάλεια, έχοντας ακόμα στην τσέπη του το κλοπιμαίο.

Με την πρόφαση ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, προσπάθησε να εξαφανίσει το ενοχοποιητικό στοιχείο πετώντας το στη λεκάνη.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν αντιλήφθηκαν την κίνησή του, ανέσυραν το κομπολόι και το χρησιμοποίησαν ως κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο, οδηγώντας τον τελικά στη Δικαιοσύνη.