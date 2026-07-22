Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη μεθυσμένου οδηγού στην Περιφερειακή Οδό – Χτύπησε ταξί και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου
Εurokinissi
Εurokinissi
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Τρόμος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης το πρωί της Τρίτης (21.07.2026) όταν 66χρονος Σέρβος, μεθυσμένος οδηγούσε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο μεθυσμένος οδηγός στη συνέχεια, συγκρούστηκε με ταξί που κινούνταν κανονικά, στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 66χρονου.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς οι διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα «έδειξαν» 0,86 και 0,69 mg/l.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο αυτοκίνητα, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.

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