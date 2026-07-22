Θεσσαλονίκη: Σύλληψη μεθυσμένου οδηγού στην Περιφερειακή Οδό – Χτύπησε ταξί και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα

Τρόμος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης το πρωί της Τρίτης (21.07.2026) όταν 66χρονος Σέρβος, μεθυσμένος οδηγούσε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο μεθυσμένος οδηγός στη συνέχεια, συγκρούστηκε με ταξί που κινούνταν κανονικά, στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 66χρονου.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς οι διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα «έδειξαν» 0,86 και 0,69 mg/l.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο αυτοκίνητα, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.