Διπρόσωπος ο καιρός με 43άρια στη Θεσσαλία και καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Διπρόσωπος ο καιρός τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ. Από την μία καύσωνας με θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου θα «λιώνουν» την χώρα σήμερα (22.07.2026) και από την άλλη καταιγίδες και βροχές θα χτυπήσουν στην Μακεδονία και την Θράκη.

Όπως αναφέρει το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο καιρού, σήμερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα. Το θερμόμετρο θα ανέβει επικίνδυνα σε Θεσσαλία, ανατολική Πελοπόννησο και ανατολική Στερεά (και Αττική). Παρά τον καύσωνα σε αυτές τις περιοχές, από το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη.

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Κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι ενισχυμένα ενώ η εξασθένηση αναμένεται αργά το βράδυ.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες, στη Θεσσαλία το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου ενώ στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα ανέβει το πολύ έως 41 βαθμούς Κελσίου.

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Το επικαιροποιήμενο – έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 21-07-2026/1800 C επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο πέραν της προσθήκης της δεύτερης παραγράφου.

1. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

2. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο αναλυτικά:

1. Η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 39 και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

2. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.

Ακραίος κίνδυνος για φωτιά σήμερα σε 3 περιφέρειες

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Ο καιρός σήμερα

Τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη βόρεια χώρα λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στα νοτιοανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και νότια 6 και από το βράδυ στα βόρεια βορείων διευθύνσεων τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 34 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 38 με 40 και τοπικά τους 41 με 42 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 43 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 βαθμιαία 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και τοπικά στη δυτική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Ωστόσο τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 41 με 42 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 43 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στην Κρήτη έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος. Τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 4 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 5 με 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Πρόγνωση για την Πέμπτη 23.07.2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 24.07.2026

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 25.07.2026

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 26.07.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.