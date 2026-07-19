Καύσωνας στην Αθήνα: Στα σιντριβάνια αναζητούν δροσιά κάτοικοι και τουρίστες – Με ομπρέλες και νερά στους δρόμους

Με βεντάλιες, ομπρέλες για τον ήλιο και νερά στα χέρια, προσπαθούν κάτοικοι και τουρίστες να πάρουν μια ανάσα δροσιάς, στους δρόμους της Αθήνας, από τον καύσωνα που κάνει από σήμερα (19.07.2026) «ποδαρικό» στη χώρα.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες από το κέντρο της Αθήνας όπου μικροί και μεγάλοι δροσίζονται στο σιντριβάνι της πλατείας. Η ζέστη είναι ήδη έντονη, καθώς από τις 12:00 το μεσημέρι ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 36°C στην πρωτεύουσα και συνεχίζει να ανεβαίνει, σηματοδοτώντας το επίσημο ποδαρικό του πρώτου καύσωνα για φέτος.

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​Το κύμα αυτό έδωσε τα πρώτα δείγματα από το Σάββατο 18/07, όταν η Κόνιτσα κατέγραψε 40,4°C. Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πρόκειται για την τρίτη πιο καθυστερημένη «40άρα» από το 2011, καθώς στο παρελθόν έχουν σημειωθεί τέτοιες θερμοκρασίες ακόμη και από τον Μάιο.

Λαγουβάρδος: «Θερμοκρασίες έως 41 βαθμούς»

​Μιλώντας χθες στο Orange Press Agency, ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου, Κώστας Λαγουβάρδος, επεσήμανε:

​«Την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, η θερμοκρασία θα ανέβει περισσότερο και θα δούμε σε ορισμένες περιοχές θερμοκρασίες 39 με 41 βαθμούς. Επομένως, μιλάμε για έναν καύσωνα διάρκειας, ο οποίος θέλει προσοχή».

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​Στην Αθήνα, η θερμοκρασία σήμερα να φτάσει τοπικά έως τους 38-39°C. Η Τετάρτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα, με τον υδράργυρο να τους αγγίζει 40°C στην πρωτεύουσα, ενώ στο «κόκκινο» θα βρεθούν η Θεσσαλία (έως 41°C), η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Λόγω εξασθένησης των ανέμων, υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και στα νησιά.

​Το θετικό είναι ότι το φαινόμενο δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Από την Πέμπτη αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα κανονικά επίπεδα, ενώ την Παρασκευή ενδέχεται να σημειωθούν και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Μέχρι τότε, ο κ. Λαγουβάρδος συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στα μεγάλα αστικά κέντρα στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.