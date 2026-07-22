Η βραδιά που η Μαίρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης συμφιλίωσαν τον Ωνάση με τον πρίγκιπα Ρενιέ και την Γκρέις Κέλι

Η Μαίρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης πρωταγωνίστησαν, σε μία από τις πιο ξεχωριστές βραδιές της δεκαετίας του ’60. Μια αξέχαστη μουσική εμπειρία βοήθησε τον Αριστοτέλη Ωνάση να λύσει μια σοβαρή διαφωνία με τον πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό, χρησιμοποιώντας την ελληνική φιλοξενία και διασκέδαση.

Την εποχή εκείνη, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο πρίγκιπας Ρενιέ είχαν έντονη αντιπαράθεση για το μέλλον του Μονακό. Ο Ωνάσης, που είχε αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Société des Bains de Mer, ήθελε να διατηρήσει το Πριγκιπάτο ως έναν αποκλειστικό προορισμό για την παγκόσμια ελίτ. Αντίθετα, ο Ρενιέ επιδίωκε να ανοίξει το Μονακό σε περισσότερο κόσμο. Σε αυτή την ιστορία, η Μαίρη Λίντα που έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης (22.7.26) και ο Μανώλης Χιώτης έμελλε να παίξουν έναν απρόσμενα σημαντικό ρόλο.

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Τον Απρίλιο του 1961, ο Ωνάσης προσκάλεσε τον Ρενιέ και τη Γκρέις Κέλι σε μια πολυτελή κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τη θρυλική θαλαμηγό «Χριστίνα». Οικοδέσποινα ήταν η μεγάλη ντίβα της όπερας, Μαρία Κάλλας. Ύστερα από αρκετές ημέρες συζητήσεων πάνω στο γιοτ, ο Έλληνας μεγιστάνας αποφάσισε να τους γνωρίσει μια διαφορετική πλευρά της Ελλάδας, με στόχο να τους κερδίσει.

Όταν το σκάφος έφτασε στον Πειραιά, οι καλεσμένοι οδηγήθηκαν στη θρυλική «Σπηλιά του Παρασκευά» στην Καστέλλα. Εκεί εμφανίζονταν ο Μανώλης Χιώτης και η Μαίρη Λίντα, το πιο λαμπερό μουσικό δίδυμο της εποχής.

Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.



Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή τους σε δεκάδες… pic.twitter.com/PwP0YpXtCl — Finos Film (@FinosFilm) July 22, 2026

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Η είσοδος του Ωνάση, της Γκρέις Κέλι, του Ρενιέ και της Μαρίας Κάλλας προκάλεσε έκπληξη στους θαμώνες, ενώ οι καλλιτέχνες προσαρμόσαν αμέσως το πρόγραμμά τους για να τους υποδεχθούν.

Ο Χιώτης εντυπωσίασε με τη δεξιοτεχνία του στο τετράχορδο μπουζούκι και η Μαίρη Λίντα ερμήνευσε τις μεγάλες επιτυχίες της εποχής. Η Γκρέις Κέλι παρακολουθούσε με θαυμασμό, χωρίς να σταματά να χειροκροτεί, ενώ η Μαρία Κάλλας εντυπωσιάστηκε από τη φωνή της Μαίρης Λίντα και μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τις φωνητικές της δυνατότητες.

Ακόμη και ο πρίγκιπας Ρενιέ, που μέχρι εκείνη τη στιγμή κρατούσε αποστάσεις, χαλάρωσε μέσα στο κλίμα της βραδιάς. Ο ρυθμός, η μουσική και η ελληνική φιλοξενία έσπασαν τον πάγο και για λίγες ώρες οι επιχειρηματικές διαφωνίες πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Σύμφωνα με τις διηγήσεις της εποχής, η Γκρέις Κέλι ζήτησε να δει από κοντά το μπουζούκι του Χιώτη και υπέγραψε ένα αυτόγραφο, το οποίο ο σπουδαίος μουσικός κράτησε ως πολύτιμο ενθύμιο.

Χρόνια αργότερα, η Μαίρη Λίντα θυμόταν τη Γκρέις Κέλι ως μια γυναίκα μοναδικής ομορφιάς και ευγένειας, ενώ έλεγε πως εκείνο το βράδυ κατάλαβε τη δύναμη της ελληνικής μουσικής.

«Η Γκρέις Κέλι ήταν μια γυναίκα απίστευτης ομορφιάς, έμοιαζε σαν ζωντανό άγαλμα. Θυμάμαι τη ζεστασιά με την οποία μας μίλησε. Ο Ωνάσης ήταν υπερήφανος που μας παρουσίαζε στους ξένους καλεσμένους του. Εκείνη τη νύχτα κατάλαβα τη δύναμη που έχει η μουσική μας: εξαφάνισε κάθε τυπικότητα και ένωσε ανθρώπους από εντελώς διαφορετικούς κόσμους», είχε αφηγηθεί χαρακτηριστικά.