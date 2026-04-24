Κεφαλονιά: Καταγγελία για τον 66χρονο που επικοινώνησε τελευταίος με τη Μυρτώ – «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του»

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου της Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με καταγγέλλων σε βάρος του 66χρονου από την Πρέβεζα, τον άνθρωπο που επικοινώνησε τελευταίος με την 19χρονη και που της έστειλε 220 ευρώ τα ξημερώματα της περασμένη Τρίτης (14.04.2026), λίγο πριν ξεψυχήσει η νεαρή κοπέλα.

Υπενθυμίζεται ότι στις φυλακές Κορυδαλλού έχουν ήδη οδηγηθεί οι 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι αρχές ερευνούν την εμπλοκή και άλλων προσώπων, ενώ έχουν ζητηθεί νέες καταθέσεις που θα αποκαλύψουν τι πραγματικά συνέβη την περασμένη Τρίτη (14.04.2026) στο Αργοστόλι.

Ωστόσο, τα κενά και οι αντιφάσεις στις απολογίες των κατηγορουμένων έκαναν την ανακρίτρια να ανοίξει νέο κύκλο καταθέσεων ενώ τα επόμενα 24ωρα θα γίνει αυτοψία και αναπαράσταση στο κατάλυμα όπου κατέρρευσε η 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά. Επιπλέον, σύμφωνα με καταγγέλλων που μίλησε στο Star, ο οποίος έπεσε θύμα του 66χρονου πρώην λογιστή, ο συνταξιούχος πλέον πριν αποσυρθεί από το επάγγελμα, είχε χρησιμοποιήσει τους κλειδάριθμους του πελάτη του για εταιρείες «φαντάσματα».

«Είχε ιδρύσει περισσότερες εταιρείες στο όνομά μου, χρησιμοποιώντας παράνομα τους κλειδάριθμούς μου στην εφορία. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τους γνώριζε, αφού στο παρελθόν παρακολουθούσε και μια δική μου εταιρεία που δεν έχει καμία σχέση με τις εταιρείες “φαντάσματα”. Έχω υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά, φέρομαι να ευθύνομαι για τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικούς οργανισμούς», είπε ο καταγγέλλων για τον 66χρονο πρώην λογιστή.

Από την πλευρά του, ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς που είναι προφυλακιστέος στον Κορυδαλλό, κατέθεσε για τον 66χρονο: «Εγώ τον συνάντησα στην Αθήνα. Μια μέρα η Μυρτώ μου είπε να της γνωρίζω κάποιον, να τον έχει σαν “χορηγό”. Της είπα ότι ξέρω κάποιον και έτσι την έβαλα στην ομαδική συνομιλία με τον 66χρονο».

Οι καταθέσεις για τον 66χρονο

Και ο 23χρονος πάντως φαίνεται πως δεν έχει πει όλη την αλήθεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός πως στην πρώτη του κατάθεση στην αστυνομία δεν μίλησε καθόλου για τον 66χρονο από την Πρέβεζα με τον οποίο μίλησε πολλές φορές μέσα στη νύχτα.

«Εντωμεταξύ δεν μου το είχε κλείσει το τηλέφωνο. Δεν μου το έκλεισε δηλαδή μιλάγαμε και μου λέει ‘’φτάνω στο νοσοκομείο αλλά είναι η αστυνομία απ’ έξω’’ και τον ρώτησα κι εγώ ‘’γιατί είναι η αστυνομία απ’ έξω; τι έχει γίνει;’’ μου λέει ‘’φοβάμαι να πάω’’», είχε δηλώσει ο 66χρονος.

Αφού ο 66χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως για να καταθέσει, ο 23χρονος αποφάσισε να μιλήσει γι’ αυτόν στην ανακρίτρια. «Ήξερα ότι είναι ευκατάστατος αλλά δεν ξέρω με τι ασχολείται ο 66χρονος. Το βράδυ που ήμασταν στο κατάλυμα μιλούσε η Μυρτώ μαζί του, δεν ήξερα τι έλεγαν. Είχαν ήδη ανταλλάξει τηλέφωνα από όταν εγώ ήμουν στην Αθήνα και μιλούσαν πλέον οι δύο τους», είχε πει.

Κι ενώ ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας αποκάλυψε πως εκείνο το βράδυ με κάποιον τσακωνόταν στο τηλέφωνο η Μυρτώ. «Η κοπέλα τσακωνόταν με κάποιον στο τηλέφωνο. Κάποιον έβριζε. Δεν γνώριζα ότι μιλούσε με τον 66χρονο», αποκάλυψε.

Ο 66χρονος που έκανε βιντεοκλήση μαζί της την ώρα που κατέρρευσε ισχυρίστηκε ότι ήταν ήρεμη και σε καλύτερη κατάσταση από την πρώτη φορά που της μίλησε.

«Με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Σε καλύτερη κατάσταση. Μου λέει ‘’να, βρήκα δωμάτιο. Είμαι εντάξει’’. Λέω εντάξει, να χαλαρώσεις. Καλό ύπνο και τα υπόλοιπα. Και εκεί που μίλαγε κάτι πήγε να μου πει. Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο, να το πω κι έτσι. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα ότι κάποιος μπήκε. Και μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα. Έτσι ήταν η τελευταία φορά που την είδα», ανέφερε.

«Είμαι το θύμα, όχι ο “εγκέφαλος”»

Ο 66χρονος συνταξιούχος από την Πρέβεζα, είναι ο άνθρωπος που έκανε βιντεοκλήση με την 19χρονη Μυρτώ λίγο πριν καταρρεύσει και ο οποίος, ενώ δεν γνώριζε ούτε καν το μικρό της όνομα προσφέρθηκε να της στείλει με IRIS το ποσό των 220 ευρώ, μιλά αποκλειστικά στο MEGA.

«Στις 05:04 χτύπησε το τηλέφωνο μου. Με είχε πάρει ο 23χρονος και μου είπε (…) ότι τη Μυρτώ την στείλανε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και τότε τον ρώτησα γιατί; τι κάνατε; και μου λέει κάναμε κόκα. (…) Μιλάγαμε και μου λέει «φτάνω στο νοσοκομείο αλλά είναι η αστυνομία απ’ έξω και τον ρώτησα κι εγώ «γιατί είναι η αστυνομία απ’ έξω; τι έχει γίνει;» μου λέει «φοβάμαι να πάω». Αυτή ήταν η τελευταία φορά που μίλησα μαζί του. (…)», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 66χρονος αποκλειστικά στο Live News.

«Εγώ είμαι το θύμα» ισχυρίστηκε ο 66χρονος, υποστηρίζοντας πως τον παγίδευσαν. «Δε θα άφηνα ένα κορίτσι στο δρόμο τη νύχτα να μείνει μόνη της. Δεν… Συγγνώμη, είμαι από τους παλιούς τους Έλληνες. (…)Απλώς πρέπει να είναι (ο 23χρονος) πολύ «της πιάτσας» και με είχε «κόψει» ότι είμαι αυτό που λέμε φιλότιμος. Τα λεφτά μου θέλανε. Περάσανε καλά το Πάσχα και τη Δευτέρα που ξεμείνανε, ψάξανε «χορηγό». Εγώ είμαι το θύμα της υπόθεσης, δηλαδή», είπε μεταξύ άλλων ο 66χρονος.