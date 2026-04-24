Πάτρα: Τραγωδία στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Νεκρός 46χρονος κρατούμενος

Πανικός προκλήθηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, όταν βρέθηκε νεκρός, ένας 46χρονος Έλληνας κρατούμενος το πρωί της Παρασκευής (24/04/26) μέσα στο κελί του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, αμέσως σήμανε συναγερμός στις φυλακές, με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να προχωρούν σε άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Στο σημείο έσπευσαν γιατροί από το ιατρείο των φυλακών, κάνοντας μεγάλες προσπάθειες για να επαναφέρουν τον κρατούμενο στη ζωή.

Για αρκετή ώρα πραγματοποιήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο 46χρονος δεν επανήλθε, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κρατούμενος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, στην Ιατροδικαστική Πάτρας.