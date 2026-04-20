Κεφαλονιά: Ο ρόλος του 66χρονου στον θάνατο της Μυρτούς και οι καταγγελίες για το κύκλωμα μαστροπείας

Τα κομμάτια του πλαζ, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές για την υπόθεση θανάτου της Μυρτούς στην Κεφαλονιά, ώστε να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο πατέρας της 19χρονης, συνεχίζει και καταγγέλλει πως υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα μαστροπείας πίσω από την υπόθεση, λέγοντας πως όταν συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται, τότε θα πάει να βρει το παιδί του.

Σε νέες του δηλώσεις στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο πατέρας της 19χρονης έδειξε -για ακόμη μία φορά- τον 23χρονο ως τον άνθρωπο που έμπλεξε την κόρη του και ευθύνεται για τον θάνατό της, υποστηρίζοντας πως της έκανε αίτημα φιλίας στα social media και την έπεισε να βρεθούν, μιας και είχε κατέβει στην Κεφαλονιά για τις γιορτές του Πάσχα. Τότε της είπε να κάνει κράτηση στο δωμάτιο όπου λίγες ώρες μετά βγήκε αναίσθητη από αυτό και ξεψύχησε στο πάρκο του Αργοστολίου.

Ο πατέρας της εξήγησε πως ξεκίνησε να την παγιδεύει μεθοδικά, όταν αρχικά της προσέγγισε μέσω των social media. Για τα χρήματα που κατατέθηκαν από τον 66χρονο στον λογαριασμό της, ο πατέρας της εξήγησε ότι ο 23χρονος της είπε ότι αυτός ο άνδρας τον υποστηρίζει οικονομικά.

Τόνισε δε πως για να καταφέρει ο 23χρονος να πάρει τα χρήματα από τον 66χρονο, του είπε πως βρήκε την Μυρτώ να κοιμάται σε παγκάκι.

«Πού να φανταστώ ότι 150 μέτρα από το σπίτι μου έγινε τέτοια εγκληματική ενέργεια; Ζητάω συγγνώμη από το παιδί γιατί αν και το καθοδηγούσα δεν μπόρεσα να καταλάβω το τι θα γινόταν. Σπαρταρούσε σαν το ψάρι στο έδαφος, το κατέβασαν από τον 5ο όροφο λες και ήταν σκουπίδια. Το πέταξαν πίσω από τη μάντρα να μην φαίνεται από τον δρόμο και έλεγαν ότι έκαναν κάθε προσπάθεια; Θα λογοδοτήσουν για αυτό και μετά θα πάω μαζί της», είπε αρχικά.

«Ήταν άγιο πλάσμα, το καθοδηγούσα για να γλιτώσει και έφυγε αβοήθητο. Δεν κοιμάμαι, δεν τρώω Τι να κάνω εγώ τώρα τη ζωή μου; Το παιδί σχεδόν το απήγαγαν. Το απείλησαν για να πάνε στην Αθήνα για να το εμπορευτούν. Δεν είναι απλή περίπτωση με χρήση ναρκωτικών. Υπάρχει σχέδιο. Παραμύθιασαν το παιδί μου. Το απείλησαν», συνέχισε.

Ο πατέρας της 19χρονης υποστήριξε πως υπάρχει ολόκληρο κύκλωμα μαστροπείας το οποίο έβαλε στο στόχαστρο την αδικοχαμένη κοπέλα. Εκτίμησε μάλιστα πως αν η ΕΛΑΣ κάνει σωστά τη δουλειά της, θα βρουν δίχτα του κυκλώματος ακόμα και μέχρι την Κολομβία.

Στο μικροσκόπιο τα κινητά των 3 κατηγορούμενων

Οι αρχές έχουν επικεντρωθεί και στα κινητά των 3 συλληφθέντων για τον θάνατο της Μυρτούς μιας και φαίνεται πως θα δώσουν χρήσιμα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου της.

Ο 23χρονος φέρεται να διατηρεί προφίλ σε site συνοδών με φωτογραφίες, το τηλέφωνό του και ψευδώνυμο.

Ο κατηγορούμενος, τον οποίο η Μυρτώ γνώριζε εδώ και περίπου ενάμισι μήνα, φέρεται να είχε καταθέσει στην Αστυνομία ότι το βράδυ που εγκατέλειψαν τη 19χρονη αναίσθητη στην πλατεία του Αργοστολίου πραγματοποιούνταν βιντεοκλήσεις επί πληρωμή μέσα στο δωμάτιο.

Ο 23χρονος υποστήριξε ότι η Μυρτώ ζήτησε ναρκωτικά, τα πλήρωσε και ότι εκείνη ήταν που έκανε βιντεοκλήση με τον 66χρονο από την Πρέβεζα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκείνο το βράδυ κάποιος άλλος να χειριζόταν το κινητό της 19χρονης.