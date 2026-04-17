Κεφαλονιά: Ρίχνουν τις ευθύνες στην άτυχη Μυρτώ οι 3 κατηγορούμενοι για τον θάνατο της – Τα αναπάντητα ερωτήματα της τραγωδίας

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της 18χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Η άτυχη κοπέλα, ο θάνατός της έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία της Κεφαλονιάς οδηγείται σήμερα στην τελευταία της κατοικία την ώρα που οι τρεις κατηγορούμενοι θα περάσουν το κατώφλι των ανακριτικών αρχών προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το τραγικό περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι και τρεις έχουν υιοθετήσει κοινή υπερασπιστική γραμμή, ρίχνοντας την ευθύνη στην 19χρονη Μυρτώ. Έχουν πει ότι εκείνη φρόντισε για την κράτηση και την πληρωμή του δωματίου, ενώ ισχυρίζονται επίσης ότι η ίδια προμηθεύτηκε και κάλυψε το κόστος των ναρκωτικών.

Παρά την κοινή τους γραμμή οι περιγραφές τους αποκλίνουν σε ό,τι αφορά τα όσα συνέβησαν μετά την κατάρρευση της κοπέλας. Ο 23χρονος αναφέρει ότι επέμεινε να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, παρά τις αντιρρήσεις των άλλων δύο, οι οποίοι –όπως υποστηρίζει, πρότειναν να παρουσιαστεί η κοπέλα ως άγνωστη που εντοπίστηκε στον δρόμο.

Από την πλευρά τους, ο 26χρονος, που φέρεται να τη μετέφερε εκτός του δωματίου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, και ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής υποστηρίζουν ότι εκείνοι ήταν που κάλεσαν το ΕΚΑΒ, τη μετέφεραν και παρέμειναν στο σημείο μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο διασώστης αντικρούει τους ισχυρισμούς τους, επισημαίνοντας ότι οι δύο νεαροί δεν ανέφεραν πως τη γνώριζαν, ούτε ότι εκείνη φερόταν να είχε κάνει χρήση ουσιών, και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

«Παρενοχλούσαν την Μυρτώ και επειδή δεν ενέδιδε, εφάρμοσαν σχέδιο» λέει ο πατέρας της

Τα όσα ανέφερε ο πατέρας της 19χρονης περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. «Την Μυρτώ την ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλάγανε που λέμε. Επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου, εφάρμοσαν το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook.

Το άτομο αυτό είναι από το χωριό που είναι ο ένας από τους δύο. ‘Θα έρθω στην Κεφαλονιά, να γνωριστούμε στην Κεφαλονιά;’ Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν και δέχτηκε», λέει ο πατέρας της 19χρονης που βρήκε φρικτό θάνατο από ανακοπή.

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της 19χρονης, η Μυρτώ είχε γνωρίσει τον 23χρονο πριν από περίπου τρεις μήνες.

«Εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη η κοπέλα η Μυρτώ μας. Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή.

Γι’ αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει ‘θα σε βρω και θα σε σκοτώσω».