Κεφαλονιά: «Παρενοχλούσαν την Μυρτώ και επειδή δεν ενέδιδε, εφάρμοσαν σχέδιο» λέει ο πατέρας της 19χρονης

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τους γονείς της να υποστηρίζουν, μιλώντας στο MEGA, πως πίσω από όλα αυτά υπήρχε σχέδιο.

«Την Μυρτώ την ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλάγανε που λέμε. Επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου, εφάρμοσαν το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook.

Το άτομο αυτό είναι από το χωριό που είναι ο ένας από τους δύο. ‘Θα έρθω στην Κεφαλονιά, να γνωριστούμε στην Κεφαλονιά;’ Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν και δέχτηκε», λέει ο πατέρας της 19χρονης που βρήκε φρικτό θάνατο από ανακοπή.

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της 19χρονης, η Μυρτώ είχε γνωρίσει τον 23χρονο πριν από περίπου τρεις μήνες.

«Εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την προωθήσει σε πορνεία.

Ήταν πολύ εμφανίσιμη η κοπέλα η Μυρτώ μας. Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή.

Γι’ αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει ‘θα σε βρω και θα σε σκοτώσω».

Ευρήματα και αντιφάσεις

Τα ευρήματα στο δωμάτιο της πανσιόν σοκάρουν. Κηλίδες στο κρεβάτι, τον τοίχο, σε πετσέτες του μπάνιου, εστάλησαν στα εργαστήρια της Αστυνομίας για ταυτοποίηση γενετικού υλικού.

Οι τρεις συλληφθέντες συνεχίζουν να ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλον: «Εγώ δεν έφερα ναρκωτικά, ούτε έκανα χρήση. Αμέσως καλέσαμε το ΕΚΑΒ και ειδοποιήσαμε μία φίλη της. Δεν την αφήσαμε μόνη της», είπε ο 26χρονος.

«Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Ύστερα εκείνος έφυγε και επέστρεψε ξανά με νέα ποσότητα ναρκωτικών την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος», είπε ο 23χρονος.

Ο 22χρονος ισχυρίζεται πως δεν βρισκόταν καν στο ίδιο δωμάτιο με την Μυρτώ, όμως οι μαρτυρίες και το βιντεοληπτικό υλικό τον διαψεύδουν.

«Σε κάποια φάση ήρθε ο 22χρονος κι έκατσε μαζί μας. Μας είπε ότι ήταν σε άλλο διαμέρισμα με κοπέλα, χωρίς να μας πει άλλες λεπτομέρειες», λέει ο 23χρονος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει, ο 26χρονος αρσιβαρίστας ήταν αυτός που είπε να μην πάρουν το 166 γιατί θα μπλέξουν:«Ο 26χρονος μου είπε ‘μην πάρεις το 166 από εδώ, θα μπλέξουμε’. Εγώ του φώναζα ‘πεθαίνει το κορίτσι, πρέπει να κάνουμε κάτι’, αλλά εκείνος επέμενε να την βγάλουμε έξω. Μου είπαν ‘κάτσε εδώ και καθάρισε τα πάντα. Μην αφήσεις ούτε τρίχα’. Ήρθε πίσω και με ρώτησε ‘τα κινητά τα πήρες; Τις σύριγγες και τα χαρτιά τα πέταξες;’».

Ποιος τελικά κάλεσε το ΕΚΑΒ;

«Τους ρωτήσαμε αν την ξέρουν και μας απάντησαν ‘όχι, τυχαία περνούσαμε και την είδαμε έτσι πεσμένη. Δεν ξέρουμε ποια είναι’», απαντά το ΕΚΑΒ.

Ο σύντροφος της Μυρτούς, ισχυρίζεται πως η 19χρονη εκείνο το βράδυ είχε πει πως θα ήταν μαζί του ακόμα και στην κολλητή της, ενώ εκείνη θα πήγαινε να συναντήσει τον 23χρονο.

Αύριο Παρασκευή το μεσημέρι, φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο «αντίο».