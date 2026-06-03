Ελλάδα

Ο Κώστας Ανεστίδης προχωρά σε μηνύσεις μετά την αθώωση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ίδια ώρα οι αγρότες σε όλη τη χώρα ετοιμάζονται να βγουν ξανά στους δρόμους καλοκαιριάτικα για πρώτη φορά στα χρονικά
Κώστας Ανεστίδης
Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης / EUROKINISSI
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«Ανακούφιση, συγκίνηση και ηθική ικανοποίηση» δήλωσε ότι αισθάνεται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και πρωταγωνιστής στα μπλόκα, Κώστας Ανεστίδης μετά την αθώωσή του για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ.

Μιλώντας στο ThessPost.gr για την απαλλαγή από την υπόθεση του ΟΠΕΠΕΚΕ ο Κώστας Ανεστίδης, που είχε πρωτοστατήσει στα μπλόκα των αγροτών, δήλωσε ακόμα ότι «ευτυχώς κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργοί λειτούργησαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω. Θα δούμε τώρα εάν θα δοθεί εντολή ή αν θα τρέχουμε εμείς να δώσουμε εντολή να αποδεσμεύσουν τα έγγραφα».

Ύστερα από περίπου έξι μήνες κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευθεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών αθώωσε τον αγροτοσυνδικαλιστή.

Όπως είχε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή, τα χρήματα στους λογαριασμούς του προέρχονταν αποκλειστικά από τη νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα και πλέον σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται.

«Εννοείται ότι θα κάνω μήνυση, θα ζητήσουμε τον φάκελο, να δούμε ποιοι υπέγραψαν, γιατί εδώ ευθύνονται πολλοί. ΟΠΕΚΕΠΕ, η Οικονομική Υπηρεσία που έκανε τον έλεγχο, ευθύνονται όλοι. Ποιοι υπέγραψαν, ποιοι το έκαναν κακουργηματική πράξη και με έλεγχαν για 122.000 ευρώ, και δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ», αναφέρει.

Νέα τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Μπλόκων

Με τους αγρότες σε όλη τη χώρα να βγαίνουν ξανά στους δρόμους καλοκαιριάτικα για πρώτη φορά στα χρονικά, καθώς οι δεσμεύσεις που έλαβαν δεν έγιναν πράξεις, η Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων έχει νέα τηλεδιάσκεψη το βράδυ της Τετάρτης (03.06.2026), προκειμένου να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του αγροτικού κλάδου, δεν αποκλείεται οι καλοκαιρινές εξορμήσεις να βρουν… κλειστούς δρόμους, εάν δεν επέλθουν λύσεις στα προβλήματά τους.

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