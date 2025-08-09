Κερατέα: Είπα στα παιδιά «αυτή η φωτιά είναι πολύ δύσκολη, δεν πρόκειται να σβήσει», λέει η κυρία Σταματίνα

Τη δική της εικόνα για τη μεγάλη φωτιά που διέσχισε την Κερατέα και έφτασε ως τον Χάρακα έδωσε η κυρία Σταματίνα.

Πρόκειται για τη γυναίκα που «πρωταγωνίστησε» σε πολλές εικόνες και πλάνα από την καταστροφική φωτιά στην Κερατέα, στη θέση Αρί, καθώς είχε βγει αγανακτισμένη στον δρόμο, φωνάζοντας, μαζί και με άλλους κατοίκους, που «μοιρολογούσαν» για την πύρινη λαίλαπα που ήταν σε εξέλιξη εκείνες τις ώρες.

«Από πολύ νωρίς έπιασε επάνω στη θέση Τογάνι η φωτιά, από ό,τι άκουσα αργότερα από ξερόχορτα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, έτσι άκουσα. Και κατέβαινε σιγά σιγά, αλλά είχε τόση ένταση όπως βλέπετε μέχρι τώρα ο αέρας, που είπα στα παιδιά, ”παιδιά, αυτή η φωτιά είναι πολύ δύσκολη, δεν πρόκειται να σβήσει”. Γιατί, λέω, ”ο αέρας δεν την αφήνει να σβήσει”. Πέσανε βέβαια τα εναέρια μέσα και τα επίγεια, αλλά τι να σου κάνουνε, όταν φυσάει με τόση ένταση ο αέρας; Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπεις», ανέφερε χαρακτηριστικά στον φακό του Orange Press Agency, το απόγευμα της 8ης Αυγούστου, όταν η φωτιά είχε ήδη περάσει από το Αρί και όδευε προς την Παλαιά Φώκαια.