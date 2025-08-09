Ελλάδα

Κερατέα: Είπα στα παιδιά «αυτή η φωτιά είναι πολύ δύσκολη, δεν πρόκειται να σβήσει», λέει η κυρία Σταματίνα

Πρόκειται για την 86χρονη γυναίκα που «πρωταγωνίστησε» σε πολλές εικόνες από την καταστροφική φωτιά στην Κερατέα
Σε απόγνωση η κυρία Σταματίνα για την καταστροφική φωτιά
Σε απόγνωση η κυρία Σταματίνα για την καταστροφική φωτιά / πηγή orangepress.gr

Τη δική της εικόνα για τη μεγάλη φωτιά που διέσχισε την Κερατέα και έφτασε ως τον Χάρακα έδωσε η κυρία Σταματίνα.

Πρόκειται για τη γυναίκα που «πρωταγωνίστησε» σε πολλές εικόνες και πλάνα από την καταστροφική φωτιά στην Κερατέα, στη θέση Αρί, καθώς είχε βγει αγανακτισμένη στον δρόμο, φωνάζοντας, μαζί και με άλλους κατοίκους, που «μοιρολογούσαν» για την πύρινη λαίλαπα που ήταν σε εξέλιξη εκείνες τις ώρες.

 

«Από πολύ νωρίς έπιασε επάνω στη θέση Τογάνι η φωτιά, από ό,τι άκουσα αργότερα από ξερόχορτα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, έτσι άκουσα. Και κατέβαινε σιγά σιγά, αλλά είχε τόση ένταση όπως βλέπετε μέχρι τώρα ο αέρας, που είπα στα παιδιά, ”παιδιά, αυτή η φωτιά είναι πολύ δύσκολη, δεν πρόκειται να σβήσει”. Γιατί, λέω, ”ο αέρας δεν την αφήνει να σβήσει”. Πέσανε βέβαια τα εναέρια μέσα και τα επίγεια, αλλά τι να σου κάνουνε, όταν φυσάει με τόση ένταση ο αέρας; Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπεις», ανέφερε χαρακτηριστικά στον φακό του Orange Press Agency, το απόγευμα της 8ης Αυγούστου, όταν η φωτιά είχε ήδη περάσει από το Αρί και όδευε προς την Παλαιά Φώκαια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συλλήψεις δύο στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα - Πυλώνας ηλεκτροδότησης το «σημείο μηδέν» της καταστροφικής πυρκαγιάς
Πρόκειται για δύο υπεύθυνους συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του δικτύου διανομής ρεύματος, ενώ αναζητείται και διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος
Κερατέα
Νεκρός ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς μετά από τροχαίο στην Εγνατία οδό – Διασωληνωμένη η σύζυγός του
Ο 55χρονος Γιάννης Δημητράς έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να προκληθεί το τροχαίο και ο ίδιος με τη σύζυγό του να εγκλωβιστούν μέσα - Η σύζυγός του είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ
Ο Γιάννης Δημητράς που πέθανε σε δυστύχημα στην Εγνατία οδό 4
Newsit logo
Newsit logo