Κέρκυρα: 14χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από πατίνι – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία»

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του ο ανήλικος μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στην Αθήνα
Ηλεκτρικό πατίνι
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Κέρκυρα την Κυριακή (15.3.26), όταν ένα 14χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από πατίνι και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Μετά το ατύχημα με το πατίνι του, το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε επισκληρίδιο αιμάτωμα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στην Αθήνα και έτσι μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Σε ανακοίνωση  του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, για το περιστατικό αναφέρει: «Στη χθεσινή εφημερία του Παίδων “Αγία Σοφία” διακομίστηκε αγόρι 14 ετών από την Κέρκυρα διασωληνωμένος, με σοβαρό τραυματισμό που προκλήθηκε από πτώση από πατίνι. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Κέρκυρας με επισκληρίδειο αιμάτωμα, χειρουργήθηκε εκεί και στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένος στο Παίδων “Αγία Σοφία”, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση».

Παράλληλα, η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι, χωρίς να είναι ακόμη γνωστά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, πολλά ανήλικα παιδιά τραυματίζονται από πατίνια.

«Δεκάδες ανήλικα παιδιά προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία τραυματισμένα, σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από πατίνια. Κάτι πρέπει να διορθωθεί στην οδήγηση και στα μέτρα προστασίας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τόσο εκτεταμένη η απάτη το 2020 που ήταν αδύνατο να μην τη δεις, ενημέρωσα γραπτώς Αυγενάκη και Γεωργαντά»
«Ήταν ενήμεροι για όλα. Ακόμα και λίγο πριν την καθαίρεση μου το 2024 έκανα έγγραφο» είπε η πρώην διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη του πρώην διοικητή του Οργανισμού
Η Παρασκευή Τυχεροπούλου
Καλαμαριά: «Όσοι επιχειρούν να σπιλώσουν τη μνήμη του Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου» λέει ο δικηγόρος του 20χρονου
«Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη. Η καταδίκη πρέπει να είναι καθολική όχι a la carte», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου
Ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
«Δεν έκανε αυτά που του αποδίδουν» λέει ο πατέρας του 21χρονου που εμπλέκεται στον ομαδικό βιασμό της 17χρονης στα Χανιά
«Το παιδί μου δεν έχει κάνει τίποτα και δεν έχει αναμιχθεί σε κάτι τέτοιο. Βρέθηκε μπλεγμένο χωρίς να φταίει» λέει στο newsit.gr ο πατέρας ενός από τους συλληφθέντες για την υπόθεση
Ανήλικη
