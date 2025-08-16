Κέρκυρα: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστα στην Παλαιοκαστρίτσα

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιεί αυτή την ώρα η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Κέρκυρα, προκειμένου να απεγκλωβίσει έναν νεαρό τουρίστα κάτω από το μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού ένας έφηβος ξένος τουρίστας, προσπαθώντας να περπατήσει σε μονοπάτι κοντά στο μοναστήρι στην Κέρκυρα, αποπροσανατολίστηκε και βρέθηκε σε ένα σημείο το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο και από το οποίο είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψει κανείς.

Αυτή την ώρα, η Πυροσβεστική διοργανώνει την επιχείρηση διάσωσης με αναρριχητές, οι οποίοι θα κατέβουν από την κορυφή της βραχώδους περιοχής για να ανασύρουν τον έφηβο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός δεν έχει τραυματιστεί, ωστόσο φέρεται να είναι σοκαρισμένος από τον εγκλωβισμό του.