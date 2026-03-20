Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία

Καμπανάκι κινδύνου από τον δήμο – SOS παρά το υψηλό υδρολογικό δυναμικό της περιοχής
Πλατεία Λιστόν στην Κέρκυρα / eurokinissi

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για διάστημα τριών μηνών κηρύσσεται η Κέρκυρα, με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΡΑΑΕΥ και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η απόφαση αυτή αποτυπώνει την κλιμάκωση ενός προβλήματος που έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της διαχειρίσιμης πίεσης, με τη λειψυδρία να επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα και τις βασικές λειτουργίες της Κέρκυρας.

Παρά το υψηλό υδρολογικό δυναμικό της περιοχής, η πραγματικότητα είναι διαφορετική: η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων παραμένει περιορισμένη, εξαιτίας παλαιωμένων υποδομών, ανεπαρκούς συντήρησης και σημαντικών απωλειών στα δίκτυα. Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη ζήτηση ιδίως σε περιόδους αιχμής και οι παρατεταμένες περίοδοι μειωμένων βροχοπτώσεων εντείνουν τις πιέσεις στο σύστημα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ένταξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λειτουργεί ως καταλύτης για την επιτάχυνση παρεμβάσεων: επιτρέπει την άμεση προώθηση έργων ύδρευσης και την απλοποίηση διαδικασιών που υπό κανονικές συνθήκες απαιτούν σημαντικό χρόνο, περιορίζοντας τα εμπόδια που σχετίζονται με διαγωνισμούς και διοικητικές εμπλοκές.

Ελλάδα
