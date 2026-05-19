Κέρκυρα: Σοβαρό τροχαίο με γουρούνα – Τραυματίστηκαν πατέρας και γιος, σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Τρίτη (19.05.2026) στην Βόρεια Κέρκυρα, όπου γουρούνα έπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε στην επαρχιακή οδό Σιδαρίου – Κασσιόπης, στον δρόμο από την Αχαράβη προς τον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, όπου η γουρούνα στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος βγήκε από το δρόμο και έπεσε σε χαντάκι.

Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ο πατέρας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή.

Λόγω του τροχαίου, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 9 άνδρες για την ανάσυρση των τραυματιών.

Πατέρας και γιος μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.