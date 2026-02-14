Ελλάδα

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό της ΝΔ – Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του Βαρβάρα και η κόρη του Λένα. Παρόντες στην κηδεία στο Α΄Νεκροταφείο οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς
Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρο του Αναστάση Παπαληγούρα/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Το τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα είπαν το μεσημέρι του Σαββάτου (14.2.26) η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του πρώην υπουργού της ΝΔ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών την περασμένη Πέμπτη. Πλήθος κόσμου στην κηδεία του.

Η σύζυγός του, Βαρβάρα Πετρίδη και η κόρη του Λένα Παπαληγούρα αποχαιρέτησαν τον πρώην υπουργό και επί σειρά ετών βουλευτή της ΝΔ, στην κηδεία του που πραγματοποιήθηκε στο Α΄Νεκροταφείο. 

Παρόντες στην κηδεία, μεταξύ άλλων, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι πρώην υπουργοί της ΝΔ Βύρων Πολύδωρας και Γιώργος Βουλγαράκης και άλλοι.

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία φέρετρο του Αναστάση Παπαληγούρα / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
H χήρα του Αναστάση Παπαληγούρα Βαρβάρα Πετρίδη και η κόρη του Λένα Παπαληγούρα με τον σύζυγό της Άκη Πάντο
H χήρα του Αναστάση Παπαληγούρα Βαρβάρα Πετρίδη και η κόρη του Λένα Παπαληγούρα με τον σύζυγό της Άκη Πάντο/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Η Λένα Παπαληγούρα / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Ο Κώστας Καραμανλής / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Ο Αντώνης Σαμαράς στην κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Ο Παύλος Μαρινάκης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Ο Βύρων Πολύδωρας / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Ο Γιώργος Βουλγαράκης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Ο Βασίλης Κικίλιας /ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Ποιος ήταν ο Αναστάσης Παπαληγούρας

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1948 στην Αθήνα, γιος του πολιτικού Παναγή Παπαληγούρα και της Δέσποινας. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκριτικό ευρωπαϊκό δίκαιο, με ειδίκευση στο δίκαιο της κοινής αγοράς, στο Πανεπιστήμιο Μπρούνελ του Λονδίνου. Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική ξεκίνησε από νεαρή ηλικία. Την περίοδο 1976-1977 διετέλεσε αρχηγός της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ), ενώ από το 1981 εκλεγόταν διαρκώς βουλευτής Κορινθίας, με εξαίρεση τις εκλογικές αναμετρήσεις του 1989 και του 1990.

Το διάστημα 2002-2004 υπηρέτησε ως αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια, από το 2004 έως το 2007, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 δεν επανήλθε στην ενεργό πολιτική.

