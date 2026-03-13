Κηδεία Γιώργου Μαρίνου: Το τελευταίο αντίο στον πρώτο σόουμαν της Ελλάδας

Στις 12:00 ξεκίνησε η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, την Τρίτη (10.03.2026), καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου θα γίνει στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα στη Βούλα και θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, καθώς ήταν επιθυμία του ίδιου του καλλιτέχνη.

Η απώλειά του βύθισε στη θλίψη τον χώρο της τέχνης και πολλοί καλλιτέχνες μίλησαν για τον μεγάλο Έλληνα σόουμαν με λόγια αγάπης.

Φίλοι και συγγενείς του Γιώργου Μαρίνου έχουν μαζευτεί από νωρίς στον ιερό ναό για να τον αποχαιρετήσουν. Στο σημείο βρίσκεται από νωρίς ο χορογράφος, Δημήτρης Παπάζογλου αλλά και ο πρώτος του ξάδερφος, Νίκος Χρισικόπουλος,

«Αν πιστέψουμε στον Πυθαγόρα θα τα ξαναπούμε, καλό ταξίδι» έγραψε η Βίκυ Παγιατάκη στο στεφάνι που έστειλε για την κηδεία του Γιώργου Μαρίνου.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαρίνος

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.

Οι γονείς του ήθελαν να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας όπως ήταν ο πατέρας του, άλλωστε είχε κλίση στα μαθηματικά. Εκείνος όμως, ανήλικος ακόμη, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, δευτεροετής στο Εθνικό, έπαιξε στην Οδό ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τον Δημήτρη Χορν, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρω Κοντού και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ερμήνευσε το τραγούδι «Κάθε κήπος». Από τότε ξεκίνησε η σταδιοδρομία του στο θέατρο, αλλά και τις μπουάτ της εποχής.

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας, ο άνθρωπος που με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις, προκαλούσε γέλιο και σατίριζε τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός. Τα δύο του πάθη ήταν πάντα η αστρολογία και τα σκυλιά του. Πριν από μερικά χρόνια αποχώρησε από τα καλλιτεχνικά δρώμενα και απομονώθηκε στο σπίτι του στο Νέο Βουτζά, μια περιοχή κοντά στη Ραφήνα.

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ο πρώτος επώνυμος που βγήκε και μίλησε ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του στα μέσα του 1960, σε μια συντηρητική Ελλάδα. Είχε αποκαλύψει και στους γονείς του στα δεκαέξι του χρόνια πως είναι ομοφυλόφιλος. Είχε αποτελέσει την έμπνευση για τη δημιουργία του τραγουδιού Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο από το συνεργάτη του Κώστα Τουρνά.