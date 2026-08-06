Κηδεία Λάκη Χαλκιά: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών – Υποβασταζόμενη η σύζυγός του Αλέκα

Συντετριμμένη και με δάκρια στα μάτια έφτασε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η σύζυγος του Λάκη Χαλκιά, η Αλέκα, για την κηδεία του αγαπημένου της. Η ίδια, τα παιδιά τους, φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι λένε σήμερα (06.08.2026) το τελευταίο αντίο στην εμβληματική φωνή της μεταπολίτευσης, κρατώντας λουλούδια στα χέρια.

Η σορός του Λάκη Χαλκιά τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Η ταφή του θα γίνει δημοσία δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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Από νωρίς το πρωί, θαυμαστές και φίλοι κατέκλυσαν τον ναό για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Συγγενείς, πολιτικοί και συνάδελφοι γέμισαν τον χώρο με στεφάνια θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τον σπουδαίο ερμηνευτή.

Με μαύρα η σύζυγός του, Αλέκα / Φωτογραφία NDP

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Έπεσε πάνω στο φέρετρο του, η σύζυγός του / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Το φέρετρο του αγαπημένου καλλιτέχνη λιτό. Πάνω του στέκεται μόνο η φωτογραφία του τραγουδιστή που έφυγε σε ηλικία 82 χρόνων.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

NDP Photo

Ο Νίκος Σοφιανός / NDP photo

Όπως έχει ανακοινώσει η οικογένεια, όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609, Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA.

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O συνθέτης Χρήστος Λεοντής / Φωτογραφία Eurokinissi

H Άννα Παναγιωταρέα / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Μανώλης Καραντίνης, φίλος και συνάδελφος του Λάκη Χαλκιά, μίλησε με λόγια καρδιάς για τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

«Δεν θα πω πολλά. Μια λέξη που του ταιριάζει είναι “αθάνατος”, γιατί αυτός ο άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης και σαν τραγουδιστής που μείνει στην ιστορία. Έχει προσφέρει πολλά. Είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία και φιλία. Αυτός ένας άνθρωπος έντιμος, καλός, πολύ τίμιος και μεγάλος τραγουδιστής. […] Μου ‘χει μείνει η παρέα που κάναμε, οι συναυλίες που είχαμε παίξει, τα τραπέζια μετά, ήταν ένας άνθρωπος πρόσχαρος, χαρούμενος, δεν παραπονιόταν ποτέ» δήλωσε συγκινημένος.

Ο Χάρης Δούκας / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

O Δημήτρης Κουτσούμπας / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Η εμβληματική φωνή που σίγησε για πάντα

Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης και άφησε πίσω του ανεξίτηλο μουσικό αποτύπωμα.

Γεννημένος στα Γιάννενα, ανήκε στην ιστορική μουσική οικογένεια των Χαλκιάδων που είχε σπουδαία παράδοση στη δημοτική μουσική. Από παιδί ασχολήθηκε με τη μουσική και το τραγούδι, ενώ από τα 16 του άρχισε να εργάζεται ως επαγγελματίας και από τα 18 να ηχογραφεί τους πρώτους δίσκους. Με το σπάνιο μέταλλο της φωνής και την ανεπανάληπτη δωρική ερμηνεία του, υπηρέτησε ως ερμηνευτής και μουσικός το ελληνικό τραγούδι μέσα από διαφορετικά είδη: Από τα ηπειρώτικα μοιρολόγια, τα τραγούδια της ξενιτιάς μέχρι τα μεγάλα ποιητικά έργα των Ελλήνων δημιουργών.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Στη μακρόχρονη μουσική του πορεία συνεργάστηκε με τα σπουδαιότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως οι τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλλου, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης, Νίκος Ξυλούρης, Λουκιανός Κηλαηδόνης και οι συνθέτες Γιάννης Παπαϊωάννου, Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Βαμβακάρης, Μίκης Θεοδωράκης, Γιώργος Ζαμπέτας, Γιάννης Μαρκόπουλος, Χρήστος Λεοντής, Χρήστος Νικολόπουλος, Μάριος Τόκας, Απόστολος Καρδάρας κ.ά. Στα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης, η φωνή του ταυτίστηκε με τους μεγάλους λαϊκούς κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει στίχους σπουδαίων ποιητών. Στο δισκογραφικό έργο «Πικραμένη μου γενιά» που κυκλοφόρησε το 1981 ερμήνευσε μελοποιημένα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου, σε μουσική Μάριου Τόκα. Πρόβαλλε και στήριξε ιδιαίτερα το δημοτικό τραγούδι, μέσα από ηχογραφήσεις και ζωντανές εμφανίσεις. Είχε βαθιά γνώση της μουσικής ιστορίας, κάτι που αποτυπώθηκε και στο βιβλίο-έργο του «2.500 χρόνια Ελληνική Μουσική».