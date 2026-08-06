Ελλάδα

Μυστράς: Η ιατροδικαστική εξέταση «κλειδί» για τον θάνατο του 90χρονου που έκρυβε ο γιος του στον καταψύκτη

«Ήταν πολύ νευρικός και δεν μπορούσες να πλησιάσεις τον χώρο του» ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής - Δεν μπορεί να πιστέψει όσα συνέβησαν η αδερφή του
Το ξενοδοχείο στον Μυστρά
Το ξενοδοχείο στον Μυστρά
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Ως έναν ιδιαίτερα νευρικό άνθρωπο χαρακτήρισαν οι συγχωριανοί του στον Μυστρά τον 55χρονο ο οποίος κρατούσε κρυμμένο στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του, ενώ η αδερφή του – μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης – ακόμα δεν μπορεί να κατανοήσει τους λόγους που τον ώθησαν σε μια τέτοια πράξη. Την ίδια ώρα απαντήσεις σχετικά με τα αίτια θανάτου του ηλικιωμένου πατέρα ενδέχεται να δώσουν τα αποτελέσματα της πρώτης ιατροδικαστικής εξέτασης που αναμένονται ακόμα και σήμερα.

Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον Μυστρά αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν να ερευνήσουν την εξαφάνιση του 90χρονου, τον οποίο οι κάτοικοι της περιοχής είχαν να δουν για σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, κανείς δεν περίμενε πως ο καταψύκτης του ξενοδοχείο έκρυβε τις απαντήσεις.

Ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του βρισκόταν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Καισαριανή, όπου τον φρόντιζε οικιακή βοηθός. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν επιβεβαιώθηκαν και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τελικά παραδέχθηκε ότι η σορός του πατέρα του βρισκόταν σε καταψύκτη μέσα στο κλειστό ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του στον Μυστρά.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η σορός του 90χρονου παρέμενε εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ο 55χρονος συνέχιζε να λαμβάνει τις συντάξεις των γονιών του.

«Τον αγαπούσε παθολογικά», λέει ο δικηγόρος του

Μια διαφορετική εκδοχή για τα κίνητρα του 55χρονου παρουσίασε ο δικηγόρος του, Άγις Κοκκορός. Όπως ανέφερε, ο εντολέας του ήταν ένας άνθρωπος που είχε αναλάβει τη φροντίδα των ηλικιωμένων γονιών του και τους είχε ιδιαίτερη αδυναμία.

«Από τις πρώτες συζητήσεις και εκτιμήσεις μαζί του, είναι ένας άνθρωπος που αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Είχε αναλάβει ο ίδιος να τους φροντίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η πράξη του συνδέεται με ψυχολογικούς λόγους και σημείωσε ότι ο 55χρονος «τώρα αρχίζει και αντιλαμβάνεται την απαξία της πράξης του», καθώς, όπως είπε, καταλαβαίνει ότι ο πατέρας του θα έπρεπε να είχε ταφεί.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό, υποστηρίζοντας ότι ο 55χρονος είχε περιουσία και δεν αντιμετώπιζε οικονομικό πρόβλημα.

«Έχω πέσει από τα σύννεφα», λέει η αδερφή του

Η αδερφή του 55χρονου, η οποία είχε να δει τον πατέρα της για μεγάλο χρονικό διάστημα, δήλωσε σοκαρισμένη από την αποκάλυψη.

Όπως ανέφερε, οι σχέσεις με τον αδερφό της είχαν ψυχρανθεί εδώ και χρόνια, καθώς είχαν διαφωνήσει για τον τρόπο φροντίδας των γονιών τους. Η ίδια ήθελε η φροντίδα του πατέρας της να ανατεθεί σε εξειδικευμένο ίδρυμα, καθώς ο ηλικιωμένος έπασχε εδώ και χρόνια από άνοια και ήταν κατάκοιτος.

Τα αδέρφια είχαν τσακωθεί και έκτοτε κάθε φορά που η αδερφή του πήγαινε στον Μυστρά ο ίδιος δεν της επέτρεπε την είσοδο στο ξενοδοχείο.

Η ίδια ανέφερε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τι είχε συμβεί, καθώς πίστευε τα όσα της έλεγε ο αδερφός της. «Τίποτα δεν δικαιολογεί την πράξη. Τα είχε όλα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτό που έγινε», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι κάτοικοι μιλούν για έναν κλειστό άνθρωπο

Κάτοικοι του Μυστρά περιέγραψαν τον 55χρονο ως έναν άνθρωπο κλειστό, νευρικό και δύσκολο στην επικοινωνία.

Όπως ανέφερε ένας από τους γείτονές του, ο χώρος γύρω από το ξενοδοχείο ήταν αποκλεισμένος, με συρματοπλέγματα και κάμερες ασφαλείας, ενώ ο ίδιος δεν άφηνε εύκολα άλλους ανθρώπους να τον πλησιάσουν.

«Ήταν πολύ νευρικός και δεν μπορούσες να πλησιάσεις τον χώρο του», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σημείωσε πως παλαιότερα είχε ένα τροχαίο με τον 55χρονο, ο οποίος – όπως είπε χαρακτηριστικά – «κόντεψε να με σκοτώσει».

Οι κάτοικοι υποστήριξαν ότι είχαν καιρό να δουν τον ηλικιωμένο, ωστόσο δεν μπορούσαν να φανταστούν την πραγματική κατάσταση.

Ένα ξενοδοχείο πίσω από το μακάβριο μυστικό

Η σορός του 90χρονου βρέθηκε σε ξενοδοχείο που ανήκε στον γιο του και είχε σταματήσει τη λειτουργία του την περίοδο του κορονοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος είχε γίνει δύσκολα προσβάσιμος, καθώς υπήρχαν κάμερες και άλλα μέτρα που περιόριζαν την πρόσβαση.

Σε βάρος του 55χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή.

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