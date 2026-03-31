Κηδεία Μαρινέλλας: Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας με τις συντρόφους τους στο τελευταίο αντίο

Η Μαρινέλλα σίγησε για πάντα και όλος ο καλλιτεχνικός χώρος θρηνεί για τον θάνατο της μεγάλης Ελληνίδας ερμηνεύτριας. Από νωρίς το πρωί της Τρίτης (31.03.2026) πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, όπου η σορός της είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Ανάμεσά τους ήταν και ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας που βρέθηκαν εκεί με τις συντρόφους τους, για να τιμήσουν τη μνήμη τους.

Ο Αντώνης Ρέμος συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ και ο Χρήστος Μάστορας με την αγαπημένη, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, έφτασαν στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν για πάντα τη Μαρινέλλα, την οποία γνώριζαν προσωπικά και εκτιμούσαν βαθιά. Αυτή την ώρα η σορός της εμβλυματικής ερμηνεύτριας βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης.

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας ήταν φανερά συγκινημένοι λόγω τους χαμού της Μαρινέλλας.

Η μεγάλη ντίβα του ελληνικού πενταγράμμου έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της και αφήνοντας τεράστιο κενό στην ελληνική μουσική σκηνή.