Κηδεία Μαρινέλλας: Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός της μεγάλης τραγουδίστριας – Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα

Μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι το λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου - Στις 14:00 θα μεταφερθεί η σορός της στη Μητρόπολη Αθηνών
Η οικογένεια της Μαρινέλλας
Η οικογένεια της Μαρινέλλας φτάνει στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Βασίλης Σακουλέβας

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το πρωί της Τρίτης (31.03.2026) στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου, ώστε συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές να πουν το τελευταίο αντίο στην Μαρινέλλα. Η μεγάλη ντίβα του ελληνικού πενταγράμμου έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της και αφήνοντας τεράστιο κενό στην ελληνική μουσική σκηνή. Στις 08:00 το πρωί, ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι το οποίο αναμένεται να διαρκέσει έως τις 13:00. Στη συνέχεια, η σορός της θα μεταφερθεί στη Μητρόπολη Αθηνών ενώ η οικογένειά της ζήτησε η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων, ζητήθηκε να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».

09:21 | 31.03.2026
«Έσπασε» ο Ζαχαράτος όταν αντίκρυσε το φέρετρο της Μαρινέλλας
09:20 | 31.03.2026
Πώς προέκυψε το Μαρινέλλα

Το καλλιτεχνικό όνομα Μαρινέλλα της το έδωσε ο τραγουδοποιός Τόλης Χάρμας, εμπνευσμένος από το ομώνυμο τραγούδι του.

09:06 | 31.03.2026
Η Κυριακή που έγινε Μαρινέλλα και μάγεψε την Ελλάδα

Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς με ρίζες στην Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Η οικογένειά της στάθηκε υποστηρικτική στην επιθυμία της να κυνηγήσει τα όνειρά της, καθώς από νεαρή ηλικία η ξεχωριστή φωνή της δεν περνούσε απαρατήρητη. Το πρώτο της σημαντικό βήμα στη σκηνή έγινε σε ηλικία 17 ετών, όταν συμμετείχε σε έναν περιοδεύοντα θίασο.

Στη διάρκεια μιας περιοδείας, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και η Κική ανέλαβε να την αντικαταστήσει. Ερμήνευσε το τραγούδι της Σοφίας Βέμπο «Ο άνθρωπός μου», κάνοντας έτσι το πρώτο αποφασιστικό βήμα προς μια λαμπρή καριέρα.

Το καλλιτεχνικό όνομα «Μαρινέλλα» το υιοθέτησε το 1956, όταν εμφανιζόταν στο κέντρο «Πανόραμα» στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, τον Αύγουστο του 1957, γνώρισε τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ανάμεσά τους γεννήθηκε μια δυνατή σχέση και σύντομα άρχισαν να εμφανίζονται μαζί ως ντουέτο. Η Μαρινέλλα κρατούσε τη δεύτερη φωνή, συμπληρώνοντας ιδανικά την ξεχωριστή, βαθιά και ιδιαίτερα εκφραστική φωνή του Καζαντζίδη.

Η επιτυχία τους, τόσο στα νυχτερινά κέντρα της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, υπήρξε εντυπωσιακή. Αυτό αποτυπώθηκε και στη συμμετοχή τους στον κινηματογράφο ήδη από το 1960, ενώ συνολικά η Μαρινέλλα εμφανίστηκε ως τραγουδίστρια σε 20 ταινίες.

Η καριέρα της απογειώθηκε μετά το 1966, όταν ολοκληρώθηκε ο γάμος της με τον Καζαντζίδη. Με τραγούδια όπως το «Σταλιά-σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα από την ταινία «Ο πιο καλός ο μαθητής» (1968) και το «Άνοιξε πέτρα» του Μίμη Πλέσσα από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες», κατέκτησε οριστικά την αγάπη του κοινού.

 

09:01 | 31.03.2026
Η οικογένεια Παπαθεοχάρη αποχαιρετά την Μαρινέλλα
Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας, στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
08:59 | 31.03.2026
Ο Τάκης Ζαχαράτος στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
08:57 | 31.03.2026
Η σορός της Μαρινέλλας στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
08:48 | 31.03.2026
Στολισμένο με λουλούδια το φέρετρο της Μαρινέλλας
Στολισμένο με λουλούδια το φέρετρο της Μαρινέλλας
08:47 | 31.03.2026
Ντάβλας: «Η Μαρινέλλα θα μείνει στην ιστορία, είναι αθάνατη»
08:44 | 31.03.2026
Στεφάνι από τη Νανά Μούσχουρη

Με συγκινητικά λόγια αποχαιρετά τη Μαρινέλλα η μεγάλη Νανά Μούσχουρη. «Θεέ μου μας έμαθες εσύ τόσο πολύ να τραγουδάμε. Καλό ταξίδι ακριβή μου», γράφει στο στεφάνι που έστειλε στη μνήμη της.

08:41 | 31.03.2026
08:41 | 31.03.2026
Όσο περνάει η ώρα ο κόσμος πληθαίνει
08:36 | 31.03.2026
Από νωρίς στο παρεκκλήσι η οικογένεια

Η οικογένεια της Μαρινέλλας έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης στις 8 παρά δέκα το πρωί. Η κόρη της Τζωρτζίνα, αλλά και τα εγγόνια της Μελίνα και Δημήτρης ήρθαν από νωρίς για να την αποχαιρετήσουν.  

08:35 | 31.03.2026
Αντίο με κόκκινο φουλάρι

Η σπουδαία καλλιτέχνιδα σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με τις ερμηνείες και τα τραγούδια της. Στην τελευταία της έξοδο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης είναι με ένα κόκκινο φουλάρι στο φέρετρο. 

08:30 | 31.03.2026
Καριέρα 65 χρόνων

Η περιπέτεια με την υγεία της Μαρινέλλας άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου και τραγουδούσε. Από τότε έδωσε σπουδαία μάχη... 

Κατά τη διάρκεια της 65χρονης καριέρας της ερμήνευσε πλήθος τραγουδιών σημαντικών δημιουργών, κερδίζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό του κοινού σε κάθε της εμφάνιση, είτε σε μουσικές σκηνές, είτε σε θέατρα, είτε σε μεγάλες συναυλίες.

08:25 | 31.03.2026
Πλήθος κόσμου έξω από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης
08:23 | 31.03.2026
Επικήδειοι από Αλεξίου και Νταλάρα

Στην νεκρώσιμη ακολουθία θα μιλήσουν ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου, οι οποίοι επιλέχθηκαν λόγω της ιστορίας και της στενής σχέσης που είχαν με την ανεπανάληπτη τραγουδίστρια.

 

08:20 | 31.03.2026
Ο Τάκης Ζαχαράτος με τον Γιώργο Ντάβλα
08:10 | 31.03.2026
Λίγο πριν τις 08:00 έφτασε και η οικογένειά της στο παρεκκλήσι
Λίγο πριν τις 08:00 έφτασε και η οικογένειά της στο παρεκκλήσι
Στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου η σορός της Μαρινέλλας
08:09 | 31.03.2026
Καλημέρα σας από το newsit.gr

Μαζί και από εδώ θα πούμε το τελευταίο αντίο στην ανεπανάληπτη τραγουδίστρια, Μαρινέλλα.

