Κηδεία Μαρινέλλας: Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός της μεγάλης τραγουδίστριας – Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα

Η Κυριακή που έγινε Μαρινέλλα και μάγεψε την Ελλάδα

Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς με ρίζες στην Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Η οικογένειά της στάθηκε υποστηρικτική στην επιθυμία της να κυνηγήσει τα όνειρά της, καθώς από νεαρή ηλικία η ξεχωριστή φωνή της δεν περνούσε απαρατήρητη. Το πρώτο της σημαντικό βήμα στη σκηνή έγινε σε ηλικία 17 ετών, όταν συμμετείχε σε έναν περιοδεύοντα θίασο.

Στη διάρκεια μιας περιοδείας, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και η Κική ανέλαβε να την αντικαταστήσει. Ερμήνευσε το τραγούδι της Σοφίας Βέμπο «Ο άνθρωπός μου», κάνοντας έτσι το πρώτο αποφασιστικό βήμα προς μια λαμπρή καριέρα.

Το καλλιτεχνικό όνομα «Μαρινέλλα» το υιοθέτησε το 1956, όταν εμφανιζόταν στο κέντρο «Πανόραμα» στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, τον Αύγουστο του 1957, γνώρισε τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ανάμεσά τους γεννήθηκε μια δυνατή σχέση και σύντομα άρχισαν να εμφανίζονται μαζί ως ντουέτο. Η Μαρινέλλα κρατούσε τη δεύτερη φωνή, συμπληρώνοντας ιδανικά την ξεχωριστή, βαθιά και ιδιαίτερα εκφραστική φωνή του Καζαντζίδη.

Η επιτυχία τους, τόσο στα νυχτερινά κέντρα της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, υπήρξε εντυπωσιακή. Αυτό αποτυπώθηκε και στη συμμετοχή τους στον κινηματογράφο ήδη από το 1960, ενώ συνολικά η Μαρινέλλα εμφανίστηκε ως τραγουδίστρια σε 20 ταινίες.

Η καριέρα της απογειώθηκε μετά το 1966, όταν ολοκληρώθηκε ο γάμος της με τον Καζαντζίδη. Με τραγούδια όπως το «Σταλιά-σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα από την ταινία «Ο πιο καλός ο μαθητής» (1968) και το «Άνοιξε πέτρα» του Μίμη Πλέσσα από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες», κατέκτησε οριστικά την αγάπη του κοινού.