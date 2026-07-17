Κηδεία Μάρως Κοντού: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών – Συγκίνηση στην τελευταία υπόκλιση στην μεγάλη ηθοποιό

Στην Μητρόπολη Αθηνών έφτασε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής (11.07.2026) η σορός της Μάρως Κοντού. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άτομα από τον χώρο της πολιτικής και του θεάτρου την αποχαιρετούν σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Ανάμεσα σε αυτούς και ο πολύ καλός της φίλος, Νικήτας Κακλαμάνης. Η είδηση θανάτου της «Ελενίτσας» έπεσε σαν «βόμβα» στο ελληνικό κοινό. Η μεγάλη ηθοποιός έδινε σκληρή μάχη για την υγεία της, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» την Τετάρτη. Ως τελευταία της επιθυμία, είχε ζητήσει από την παρέα της, την επόμενη φορά που θα βρίσκονταν, να άφηναν ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι μπροστά από την άδεια καρέκλα της. Ο πρόεδρος της Βουλής εκπλήρωσε την επιθυμία της, γράφοντας στο Facebook «καλό σου ταξίδι Μάρω μου».
«Σε γνώριζα και σε θαύμαζα από πάντα. Όμως αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια, μπροστά στις κάμερες, έμαθα τόσα πολλά από τη συνεργασία μας και από τη σπουδαία ηθοποιό που ήσουν. Και πίσω από τις κάμερες, έμαθα ακόμη περισσότερα, όταν μοιραστήκαμε τόσες στιγμές και δεθήκαμε πραγματικά.
Με στήριξες, όπως στήριξες όλους μας, στις δύσκολες στιγμές. Μαζί κλάψαμε, μαζί γελάσαμε, μαζί ζήσαμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους και την παρέα μας. Ακόμα και σήμερα συνεχίζω να σε συζητώ, να σε αγαπώ και να θυμάμαι όλα εκείνα τα αστεία και γλυκά περιστατικά που ζήσαμε μαζί.
Μου έμαθες ότι ένας σπουδαίος ηθοποιός μπορεί να είναι πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ήσουν μια σπουδαία γυναίκα που μου έδωσε, και μας έδωσε, μαθήματα ζωής.
Μου έλεγες να μη γυρίζω το βλέμμα πίσω. Μου έλεγες πως όλοι είμαστε περαστικοί και πως δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος, αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα και να ζούμε το σήμερα.
Μου δίδαξες πολλά. Για μένα ήσουν ένα γενναίο θηλυκό, πρότυπο γυναίκας, καλοσύνης, γενναιοδωρίας, φιλίας και χιούμορ. Θα σε συμβουλεύομαι πάντα, θα σε έχω για πάντα στην ψυχή μου και θα σε αγαπώ πάντα. Καλό σου ταξίδι, μαμά Μαρίνα. Καλό σου ταξίδι, μαμά.
Μετά τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο Σπύρος Μπιμπίλας εκφώνησε τον δικό του επικήδειο λόγο, λέγοντας «ευχαριστώ» στην αγαπημένη ηθοποιό για το έργο της.
«Απέδειξε πως η ηλικία είναι απλά δύο νούμερα της αριθμητικής», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής, στον επικήδειο λόγο του.
Αναλυτικά:
Σήμερα γελάς για τελευταία φορά εκεί, στο συννεφάκι του έργου της ζωής σου. Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες συστηματικά, από κοντά ή από τηλέφωνο, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα. Μια καληνύχτα στις μικρές καθημερινές στιγμές μας, καληνύχτα στις συναντήσεις και τις ατελείωτες κουβέντες μας, καληνύχτα στις συζητήσεις μας για το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τέχνη της πολιτικής και την πολιτική της τέχνης. Καληνύχτα στις κοινές μας διαδρομές στα κοινά της χώρας, καληνύχτα στην ίδια πάντα νεανική συνείδηση κάθε φορά που ανταμώναμε. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα.
Λένε μάλλον πως ο Θεός δημιούργησε τον άνδρα, αλλά μετά κατάλαβε πως είναι ικανός για κάτι περισσότερο και δημιούργησε τη γυναίκα. Πάνω σε αυτά τα σχέδιά του έπλασε και εσένα. Ένα πλάσμα αιθέριο, λυγερόκορμο, εντυπωσιακό, μια αρχοντική μορφή με έμφυτη ευγένεια, ένα φιλικό, ανεξάρτητο, ελεύθερο και μαχητικό. Μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, θέληση και πεποιθήσεις, που έζησε με τη δική της ιδιοσυγκρασία και με το πείσμα να καταρρίψει στερεότυπα για να φτιάξει τη ζωή στα δικά της ανθρώπινα μέτρα.
Εσύ, το νεαρό κορίτσι από τα Ψαρά, το νησί του πατέρα σου, με εξαιρετικές σπουδές υποκριτικής και χορού, αλλά και με το πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θωρακίστηκες με γνώσεις και ικανότητα για να κατακτήσεις έναν ανδροκρατούμενο και συχνά αφιλόξενο κόσμο. Δεκάδες χρόνια θέατρο και κινηματογράφο, με 90 έργα και 61 ταινίες, από το 1954 έως και σήμερα, αλλά και με μια ακούραστη πορεία στην τηλεόραση, από τη δεκαετία του '70 έως και μερικούς μήνες νωρίτερα, μέσα στο 2022.
Ταξιδιάρα εσύ και αιώνια έφηβη, η Μάρω. Άγγιξες με σεβασμό και τα εικαστικά, ζωγραφίζοντας με πάθος και ξεχωριστή λεπτότητα. Αεικίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητη. Απέδειξες ότι η ηλικία είναι απλώς δύο ψηφία της αριθμητικής και όχι η ουσία της ύπαρξής μας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Μάρω έδωσε την καρδιά και τα συναισθήματά της στα κοινά, είτε ως βουλευτής, είτε ως δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος του Αθήνα 9.84 και κυρίως του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ».
Η Μάρω που αφιέρωσε όλο της το είναι σε όλους εμάς που την αγαπήσαμε, χωρίς υστεροβουλία, χωρίς απωθημένα, χωρίς κέρδος ή κρυφές ατζέντες. Με μια πορεία ακάθεκτη και δημιουργική, με μια αγάπη για τον καθένα από εμάς και με μια αλήθεια καλλιτεχνική, όπως αυτή που συνόψισε εύστοχα κάποτε ο Ρίτσαρντ Μπάρτον: «Ο άνδρας ηθοποιός», είπε, «είναι κάτι λιγότερο από άνδρας. Η γυναίκα ηθοποιός όμως είναι κάτι περισσότερο». Αυτό το κάτι περισσότερο ήταν η Μάρω μας. Ήταν αυτό που ο Παλαμάς έγραψε κάποτε σε ένα μονόλογο: «Όταν μιλάς εσύ, ένας λαός ολόκληρος τα λόγια σου τα ψιθυρίζει.
Κάθε σου ιστορία, χωρίς να το καταλαβαίνεις, γίνεται συνθήκη. Δεν είσαι η μια, είσαι η φυλή, η διαλαλήτρα. Δεν έχεις τίποτα σερνικό, είσαι ψυχή μονάχα. Τα μάτια σου ποτέ δεν ησυχάζουν, ποτέ δεν σκοτεινιάζουν». Μάρω μας αγαπημένη, μεγάλο το κενό της απουσίας σου, αλλά και αθάνατη η πίκρα της απουσίας σου. Σήμερα, ένας ακόμη Ιούλιος που μας έδειξε κάποτε η Αλίκη, η Τζένη, η Ρένα, παίρνει σήμερα και εσένα. Είναι βαριά η ψυχή, γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς να πεις μια λέξη. Αλλά εσύ, αυτή τη λέξη θα στη πω εγώ για τελευταία φορά: Σ' αγαπάμε, καλό ταξίδι.
Η Έλενα Ακρίτα μίλησε στους δημοσιογράφους έξω από την Μητρόπολη, βαθιά συγκινημένη.
Σχολίασε πως η Μάρω Κοντού ήταν «αντράκι» κάνοντας αναφορά και στο «σκασμός εσύ Αντωνάκη μου» την ιστορική και φεμινιστική ατάκα που είχε πει στο «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».
«Η Μάρω ήταν αυτόνομη, δεν βασίστηκε σε κανέναν άνδρα, ήταν αντράκι με μπέσα και αρχοντιά ψυχής», είπε.
Ο κόσμος αποχαιρετά την Μάρω Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών όπου βρίσκεται λίγα μέτρα από το ιστορικό σπίτι όπου γυρίστηκε το «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» και όπου γνωρίσαμε το ζεύγος Κοκιβίκου.
Αποχαιρετούμε σήμερα με θλίψη τη μεγάλη ηθοποιό και εμβληματική προσωπικότητα, Μάρω Κοντού. Η προσφορά της υπήρξε σημαντική στον ελληνικό κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο.
Η καλλιτεχνική της πορεία σηματοδοτήθηκε από το μεγάλο ταλέντο της, το ήθος, την αξιοπρέπεια και την ευγένειά της.
Η προσφορά της στον ελληνικό πολιτισμό αποτελεί λαμπρή παρακαταθήκη για τους νέους καλλιτέχνες και τη συλλογική ταυτότητα των επερχόμενων γενεών.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της.
Στην εξόδιο ακολουθία η Πρόεδρος και το Κίνημα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία» εκπροσωπούνται από την Κατερίνα Μουτσάτσου.
Πέρα από ηθοποιούς, σκηνοθέτες, φίλους και άτομα από την πολιτική σκηνή, στη Μητρόπολη Αθηνών βρίσκονται και θαυμαστές της αγαπημένης ηθοποιού που θέλουν να την αποχαιρετήσουν κρατώντας λευκά λουλούδι στα χέρια.
Υπενθυμίζεται πως η Μάρω Κοντού έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Την 1η Ιουλίου πήρε εξιτήριο από το «Αττικόν» μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας αλλά στη συνέχεια η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε επιδείνωση. Εν τέλει διακόμισθηκε στον «Άγιο Σάββα» όπου και κατέληξε.
Η Άντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου είχαν έρθει κοντά με την Μάρω Κοντού τα τελευταία χρόνια λόγω της συνεργασίας τους στη «Γη της Ελιάς».
Η οικογένειά της ζήτησε αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.
Νίκος Γκρεβιάς, Ανδρέας Γεωργίου – Κούλλης Νικολάου, Βάνα Δημητρίου, Mega, Άντζελα Γκερέκου, Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Λάκης Λαζόπουλος, Κάτια Δανδουλάκη, Μοναλίζα Φωτεινού, ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Σμυρλής Ιωάννης, Όμιλος ANTENNA, The G&N Make It Productions (οικογένεια), Νίκος Στρατηγός, Κινηματογραφικός Οργανισμός Καραγιάννης – Καρατζόπουλος, Οικογένεια Μάρκου & Θύμιου Ταγάρη και International Foundation for Greece έστειλαν στεφάνια, μεταξύ άλλων, για την μνήμη της.
Καλημέρα από το newsit.gr
Από εδώ θα σας μεταδώσουμε όλα όσα γίνονται στη Μητρόπολη Αθηνών, στην κηδεία της αείμνησης ηθοποιού, Μάρως Κοντού.