Παγάκια βρέθηκαν μολυσμένα με βακτήρια: Καμπανάκι από τους ειδικούς για τη δημόσια υγεία

Τα παγάκια που καταναλώνουμε καθημερινά σε καφέ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους φιλοξενίας θεωρείται δεδομένο ότι είναι ασφαλή. Ωστόσο αυτό δεν είναι πάντα αλήθεια καθώς παθογόνα βακτήρια, όπως το E.Coli, επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, βρέθηκαν σε παγάκια που διατίθενται στους καταναλωτές από επιχειρήσεις εστίασης.

Τα αποτελέσματα μικροβιολογικών ελέγχων που δημοσιοποίησε η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας Πόσιμου Πάγου (ΕΕΔΥΠΠΠ) αναδεικνύουν την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής στις παγομηχανές καθώς παθογόνα βακτήρια βρέθηκαν σε παγάκια.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, εξετάστηκαν συνολικά 965 δείγματα πόσιμου πάγου, τα οποία προέρχονταν κυρίως από μεγάλες ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες που εφαρμόζουν προγράμματα προληπτικής υγιεινής και συντήρησης.

Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι:

Το 22,38% των δειγμάτων παρουσίασε μικροβιολογικές αποκλίσεις.

Σε 129 δείγματα ανιχνεύθηκαν κολοβακτηριοειδή ή/και Escherichia coli (E. coli) ή/και εντερόκοκκοι.

Τα ευρήματα αυτά, σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή, υπογραμμίζουν τη σημασία του συστηματικού μικροβιολογικού ελέγχου και της σωστής συντήρησης των παγομηχανών, καθώς ο πάγος θεωρείται τρόφιμο και πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας.

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Γιατί οι παγομηχανές χρειάζονται τακτική συντήρηση

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο απλός καθαρισμός των εξωτερικών επιφανειών δεν αρκεί για να διασφαλίσει την υγιεινή του παραγόμενου πάγου. Στο εσωτερικό των παγομηχανών μπορεί να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί, μούχλα και βιοφίλμ – ένα λεπτό γλοιώδες στρώμα που ευνοεί την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων.

Η παρουσία βιοφίλμ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως «καταφύγιο» για μικροοργανισμούς που είναι δύσκολο να απομακρυνθούν χωρίς εξειδικευμένο καθαρισμό και απολύμανση.

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία

Η ανίχνευση βακτηρίων στα παγάκια, όπως το E. coli και οι εντερόκοκκοι, αποτελεί ένδειξη μικροβιολογικής επιβάρυνσης και πιθανής επιμόλυνσης του πάγου.

Ολική Μικροβιολογική Χλωρίδα (ΟΜΧ) >300cfu/ml σημαίνει ότι υπάρχει υψηλό μικροβιακό φορτίο που ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια υγιεινής για τον πόσιμο πάγο

(παγάκια).

Το παθογόνο μικρόβιο Escherichia Coli (E. Coli): μπορεί να προκαλέσει:

Γαστρεντερικές Διαταραχές & Τροφική Δηλητηρίαση με συμπτώματα:

Έντονο κοιλιακό άλγος και κράμπες,

Διάρροια, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή αιματηρή διάρροια,

Ναυτία και εμέτους,

Πυρετό.

Λοιμώξεις του Ουροποιητικού Συστήματος:

Το κολοβακτηρίδιο είναι υπεύθυνο για το 75% έως 95% των ουρολοιμώξεων, καθώς μεταφέρεται εύκολα από το έντερο στην ουροδόχο κύστη. Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν:

Έντονο πόνο ή κάψιμο κατά την ούρηση.

Συχνουρία και επιτακτική ανάγκη για ούρηση.

Πόνο στην περιοχή της κάτω κοιλιάς.

Πυρετό και ρίγη σε περιπτώσεις που η λοίμωξη επεκταθεί στα νεφρά (πυελονεφρίτιδα).

Σε ευπαθείς ομάδες, όπως παιδιά και ηλικιωμένους, ορισμένα στελέχη που παράγουν την τοξίνη Shiga μπορούν να προκαλέσουν:

Αιμολυτικό Ουραιμικό Σύνδρομο (HUS): σοβαρή επιπλοκή που καταστρέφει τα ερυθρά αιμοσφαίρια και οδηγεί σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το βακτήριο μπορεί να προκαλέσει παθήσεις όπως προστατίτιδα ή ακόμα και πνευμονία.

Enterococcus (εντερόκοκκοι): είναι βακτήρια που μπορεί να προκαλέσουν:

Λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος,

βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα,

βακτηριαιμία,

εκκολπωματίτιδα.

Πώς μπορούν να προστατευθούν οι καταναλωτές

Η ΕΕΔΥΠΠΠ τονίζει ότι οι παγομηχανές θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικό καθαρισμό, απολύμανση και μικροβιολογικό έλεγχο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη μικροοργανισμών στο εσωτερικό τους.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας καλούνται να εφαρμόζουν τεκμηριωμένα πρωτόκολλα υγιεινής και προληπτικής συντήρησης, καθώς η ασφαλής παραγωγή πάγου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας των τροφίμων και της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Πηγή: iatropedia.gr