Βάγια Νέστορα: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 27χρονος για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση

Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, έφτασε το πρωί της Παρασκευής (17.07.2026) ο 27χρονος που συνελήφθη την Πέμπτη και κατηγορείται για την εμπλοκή του στην εμπρηστική επίθεση και στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορας.

Ο 27χρονος που φέρεται πως έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, κατηγορείται πως είναι ο άνθρωπος που πήρε τα κλειδιά του κρησφύγετου από τον 24χρονο και τα παρέδωσε τον 29χρονο και την 26χρονη. Και οι τρεις νεαροί έχουν προφυλακιστεί για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, κατά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

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Αφού πέρασε το κατώφλι του ανακριτή, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Για την υπόθεση έχουν γίνει συνολικά 4 συλλήψεις και έχουν προφυλακιστεί οι τρεις νεαροί: Ο 24χρονος, ο 29χρονος και η 26χρονη.

Ο 29χρονος και η 26χρονη επιμένουν στην αθωότητά τους αν και κατηγορούνται πως χρησιμοποίησαν το εν λόγω διαμέρισμα ως ορμητήριο πριν και μετά την εμπρηστική επίθεση στη πολυκατοικία που μένει η οικογένεια της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα.

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Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ήταν αυτός που υπέδειξε τον 27χρονο ως τον άνθρωπο που παρέλαβε τα κλειδιά, λέγοντας μάλιστα πως η τελευταία φορά που επισκέφθηκε ο ίδιος το διαμέρισμα, ήταν μέρες πριν την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του 27χρονου αφορά βαρύτατες πράξεις, όπως ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών, εμπρησμός κ.ά. Την προσωποποίηση των πράξεων θα αναλάβει η ανακρίτρια στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Η δικογραφία που χειρίζεται η δικαστική λειτουργός περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολυτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, όσο και τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.