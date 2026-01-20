Ελλάδα

Κηδεία Μέλπως Ζαρόκωστα: Το τελευταίο χειροκρότημα στην ηθοποιό – Συγκινημένος ο γιος της Μιχάλης Παγουλάτος

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί της αποχαιρετούν τη σπουδαία ηθοποιό στο Α΄Νεκροταφείο
Κηδεία Μέλπως Ζαρόκωστα
Το φέρετρο της Μέλπως Ζαρόκωστα στο Α΄ Νεκροταφείο / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι της Μέλπως Ζαρόκωστα λένε το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό στην κηδεία της στο Α΄Νεκροταφείο, το μεσημέρι της Τρίτης (20.1.26).

Η Μέλπω Ζαρόκωστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. 

Η οικογένειά της επιθυμεί αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στο ΤΑΣΕΗ του οποίου ήταν μέλος η ηθοποιός.

Κηδεία Μέλπως Ζαρόκωστα
Το φέρετρο της Μέλπως Ζαρόκωστα στο Α΄ Νεκροταφείο / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Κηδεία Μέλπως Ζαρόκωστα
Φωτογραφία της Μέλπως Ζαρόκωστα από τα χρόνια που μεσορανούσε στον ελληνικό κινηματογράφο τη δεκαετία του ’60 / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα Μιχάλης Παγουλάτος
Ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα Μιχάλης Παγουλάτος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

 

Κηδεία Μέλπως Ζαρόκωστα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Κηδεία Μέλπως Ζαρόκωστα
Στεφάνια στο Α΄Νεκροταφείο για την κηδεία της Μέλπως Ζαρόκωστα/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Κηδεία Μέλπως Ζαρόκωστα
«Καλό ταξίδι Μέλπω» γράφει ένα από τα στεφάνια στη μνήμη της σπουδαίας ηθοποιού / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Κηδεία Μέλπως Ζαρόκωστα
Στεφάνι από το Γηροκομείο Αθηνών όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής η Μέλπω Ζαρόκωστα / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Η σπουδαία Ελληνίδα καλλιτέχνιδα έπασχε από άνοια, ενώ παράλληλα είχε προβλήματα σε πολλά ζωτικά της όργανα και και είχε υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει ο γιος της τον περασμένο Νοέμβριο.

«Επέστρεψε στο γηροκομείο. Εντάξει, είναι πλέον σε μια μεγάλη ηλικία, έχει κάποιες αγκυλώσεις και δεν κινείται εύκολα, θέλει τη φροντίδα της. Ανακτά λίγο περισσότερο την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα, χαμογελάει αλλά κοιμάται τις περισσότερες ώρες. Γενικά δεν υποφέρει. Έχει φθορά και στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας και έχει φθορά σε όλα τα όργανα», είχε δηλώσει ο Αλέξανδρος Παγουλάτος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο MEGA.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
135
126
99
95
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo