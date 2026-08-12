Κηδεία Στέλιου Ράμφου: Τελευταίο αντίο στον μεγάλο Έλληνα στοχαστή και συγγραφέα

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν αυτή την ώρα τον σπουδαίο συγγραφέα και φιλόσοφο Στέλιο Ράμφο, ο οποίος πέθανε την Δευτέρα (10.8.26) σε ηλικία 87 ετών.

Η κηδεία του Στέλιου Ράμφου του γίνεται στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Η εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα ξεκινά στις 11:30, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν.

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Παράκληση της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία» ή οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα επιθυμεί ο καθένας.

Υπενθυμίζεται ότι, με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία του Στέλιου Ράμφου γίνεται δημοσία δαπάνη.

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NDPPHOTO / NDP PHOTO

NDPPHOTO / NDP PHOTO

NDPPHOTO / NDP PHOTO

NDPPHOTO / NDP PHOTO

NDPPHOTO / NDP PHOTO

Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα και είχε σημαντική παρουσία στην ελληνική πνευματική και δημόσια ζωή. Με πλούσιο συγγραφικό έργο, ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με τη φιλοσοφία, τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνορθόδοξη παράδοση.