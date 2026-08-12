Αυτά είναι τα πιο απαραίτητα είδη γραφείου

Το χαρτοπωλείο είναι το μέρος που επισκέπτεσαι για να προμηθευτείς όλα αυτά τα αναλώσιμα και είδη γραφείου που κάνουν την καθημερινή σου εργασία πιο εύκολη και αποδοτική. Η γραφική ύλη είναι η πρώτη ύλη για την δημιουργικότητα και παραγωγικότητα σου. Δεν μιλάμε μόνο για τα στυλό, που είναι το πλέον απαραίτητο αξεσουάρ γραφείου, αλλά για κάθε «εργαλείο» σημειώσεων και οργάνωσης! Το νούμερο ένα απαραίτητο είναι το στυλό, ξέρεις είναι αυτό που πάντα ψάχνεις όταν θα σου έρθει μια ιδέα ή πρέπει να σημειώσεις κάτι. Δεν υπάρχει ένα στυλό για όλους ούτε ένα μόνο χρώμα μελάνης! Αν κάτι μπορεί να φτάσει κοντά στο να είναι το πιο καθολικό στυλό, αυτό είναι το Pilot Στυλό Gel G-2 Με Λάστιχο & Κλιπ & Πάχος Μύτης 0.7mm.

Το μελάνι στεγνώνει γρήγορα πάνω στο χαρτί χαρίζοντας λεία, σταθερή και συνεχόμενη γραφή χωρίς κηλίδες και μουτζούρες. Η λαστιχένια λαβή του σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσαρμόζεται με άνεση στα χέρια σας και να γράφετε ξεκούραστα. Η μύτη πάχους 0.7mm μπαινοβγαίνει με το πάτημα ενός κουμπιού εμποδίζοντας τυχών στέγνωμα του μελανιού. Παραμένουμε στην γραφική ύλη και τα χρώματα! Ειδικά για όσους δουλεύουν με χαρτί ή έχουν τον δικό τους χρωματικό κώδικα για να αποτυπώνουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους, υπάρχει το κλασσικό πλέον STABILO Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Swing Cool Pastel.

Με ανθεκτική μύτη, πάχους 1-4mm, υδατοδιαλυτό μελάνι, αεριζόμενο καπάκι ασφαλείας και clip, για να μπορείς να το βάλεις στην τσέπη σου. Και πλέον σε νέα παστέλ χρώματα! Το σετ περιλαμβάνει 14 διαφορετικές αποχρώσεις, ενώ οι μαρκαδόροι δεν στεγνώνουν για έως και 4 ώρες χωρίς καπάκι, χάρη στην τεχνολογία Anti-Dry-Out. Όποιος γράφει κάνει και λάθη. Και τα λάθη διορθώνονται εύκολα με το Goomby Διορθωτική Ταινία Mini 5mmx6m.

Η διορθωτική ταινία της GOOMBY έρχεται σε συσκευασία τεσσάρων τεμαχίων για να διορθώνεις τα λάθη σου και να διατηρείς τα τετράδιά σου καλογραμμένα και ευανάγνωστα! Σίγουρα στο γραφείο σου έχεις πάντα χαρτί για τον εκτυπωτή σου και τα αναλώσιμα του, toner και μελάνια. Επίσης σίγουρα έχεις ένα ημερολόγιο. Αυτό που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο είναι να έχεις χαρτιά σημειώσεων και τα πάντα απαραίτητα post it! Δες τα @Work Αυτοκόλλητα Χαρτάκια Pastel 50x50mm 320φύλλα για αρχή. Σε Pastel αποχρώσεις που ξεχωρίζουν, θα δώσουν μια νότα ζωντάνιας στο γραφείο σου και θα εξασφαλίσουν στα μηνύματά σου την προσοχή που τους αρμόζει!

Επειδή δεν χρειάζεται όλες οι σημειώσεις να είναι αυτοκόλητες, αλλά τα χρώματα πάντα βοηθάνε διάλεξε τα Q-Connect Πολύχρωμα Χαρτάκια Σημειώσεων 90x90mm 500φύλλα.

Βγαίνουν σε διάφορες διαστάσεις για να ταιριάζουν στις ανάγκες σου. Είναι πολύχρωμα για να σημειώνεις στη στιγμή κάθε σου σκέψη και να τις ξεχωρίζεις εύκολα. Οι οργανωμένοι έχουν και τις αντίστοιχες θήκες για να τα βάζουν, αλλά άμα είσαι δημιουργικό τυπάκι μπορείς να τα έχεις και χύμα! Μιας και είπαμε για οργάνωση, ρίξε μια ματιά στο Post-it Βάση Οργάνωσης Γραφείου C50 Πλαστική.

Η βάση της Post-it θα γίνει ο καλύτερός σου φίλος, καθώς θα φιλοξενεί όλη σου την γραφική ύλη μαζί, πιάνοντας ελάχιστο χώρο! Η διάσταση της βάσης είναι: 265x168x68 mm και περιλαμβάνει: δεσμίδα Σημειώσεων Post-it Canary Κίτρινο 76 x 76mm, τέσσερις σελιδοδείκτες Index 11.9 x 43.2mm και Ταινία Scotch Magic 19mm x 33m. Επειδή συχνά υπάρχουν χαρτιά που δεν πρέπει να είναι χύμα διάλεξε τη Osco Αρχειοθήκη 3 Συρταριών.