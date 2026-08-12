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Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 59χρονου για έξι εμπρησμούς στη Σίνδο

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διερεύνηση διαδοχικών περιστατικών πυρκαγιών
Πυροσβεστική και περιπολικό της Αστυνομίας
Πυροσβεστική και περιπολικό της Αστυνομίας / Eurokinissi
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Χειροπέδες σε έναν 59χρονο πέρασαν οι αρχές για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διερεύνηση διαδοχικών περιστατικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη Σίνδο, του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 59χρονος, κινούμενος με το όχημά του, φέρεται να έβαλε συνολικά έξι εστίες πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις, στην περιοχή της Σίνδου.

Ειδικότερα, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Χθες, Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Το Πυροσβεστικό Σώμα καθιστά σαφές ότι απέναντι σε ενέργειες από πρόθεση, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ανοχής. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο συλληφθείς οδηγείται αυτή την ώρα ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

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