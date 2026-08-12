Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης για την προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο

Αναμένεται σήμερα Τετάρτη (12.08.2026) στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης για να δώσουν εξηγήσεις για την προσγείωση του ελικοπτέρου στην παραλία του Σαρακήνικου στη Μήλο.

Ο χειριστής παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (10.08.2026) στην ΑΠΑ, προκειμένου να δώσει τις πρώτες εξηγήσεις για το περιστατικό στη Μήλο. Στη συνέχεια, χειριστής και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου ζήτησαν -μέσω του δικηγόρου τους- ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν.

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Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν και γραπτή αναφορά με τις θέσεις και τους ισχυρισμούς τους σχετικά με την επίμαχη προσγείωση.

Η κατεπείγουσα έρευνα που διέταξε ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου, επικεντρώνεται στο κατά πόσο υπήρξαν παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, αν τηρήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο θα προσγειωνόταν στην περιοχή Αλυκές Μήλου.