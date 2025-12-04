Ελλάδα

Κηφισός: 2 τραυματίες από σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο στο ύψος της Καλυφτάκη – Μεγάλες καθυστερήσεις

Λάδια και μπάζα μπλόκαραν - Συνεργεία του δήμου καθαρίζουν τον δρόμο ώστε να ανοίξουν έγκαιρα ξανά οι λωρίδες
Κηφισός: 2 τραυματίες από σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο στο ύψος της Καλυφτάκη – Μεγάλες καθυστερήσεις

Σοβαρό τροχαίο με 2 τραυματίες, τα ξημερώματα της Πέμπτης (04.12.2025) στον Κηφισό, όπου φορτηγό συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο με αυτοκίνητο.

Το τροχαίο έγινε στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Καλυφτάκη, λίγο πριν την έξοδο για Βαρυπόμπη. Από την σύγκρουση των οχημάτων ανετράπη και το φορτηγό, στη δεξιά λωρίδα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως 2 επιβάτες του αυτοκινήτου έχουν τραυματιστεί. Η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.

Τα μπάζα που έπεσαν ωστόσο από το φορτηγό, εκτοξεύτηκαν και στις άλλες λωρίδες με αποτέλεσμα και οι 3 να κλείσουν προσωρινά. Μέχρι στιγμής έχει ανοίξει μόνο η δεξιά λωρίδα.

Συνεργεία του δήμου έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν να καθαρίζουν τον δρόμο τόσο από τα μπάζα όσο και από λάδια που έπεσαν.

Οι καθυστερήσεις στο σημείο είναι αρκετά μεγάλες καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Νέας Κηφισιάς μέχρι την Αττική Οδό.

Γερανός έφτασε επίσης στον Κηφισό ώστε να απομακρύνει το φορτηγό και να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

