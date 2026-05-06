Κηφισός: Καραμπόλα 4 οχημάτων στο ρεύμα καθόδου – Στο νοσοκομείο 2 τραυματίες

Επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας όπου και έγινε το τροχαίο
Ανανεώθηκε πριν 10 λεπτά
Οι δύο μηχανές οι οποίες ενεπλάκησαν στο τροχαίο

Ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (6/5/2026) στον Κηφισό αφού σημειώθηκε καραμπόλα 4 οχημάτων στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, 4 οχήματα, 1 φορτηγό, 1 αυτοκίνητο και 2 μηχανές ενεπλάκησαν στην καραμπόλα στον Κηφισό η οποία σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας και από αυτό τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί μηχανής οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η κατάσταση υγείας του ενός δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ ο άλλος έχει κάποια πιο εκτεταμένα τραύματα.

Δείτε το σημείο στο οποίο έγινε το τροχαίο:

Στο σημείο λοιπόν, εξαιτίας του ατυχήματος, επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο με τα οχήματα να σημειώνουν ουρές χιλιομέτρων. Το ρεύμα καθόδου αλλά και ανόδου του Κηφισού φαίνεται να είναι «κόκκινο» και οι καθυστερήσεις να είναι πολύ μεγάλες.

Η κίνηση στις 08:40:

Οι λωρίδες έχουν ανοίξει κανονικά αλλά εξαιτίας της μεγάλης αναμονής των αυτοκινήτων η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

