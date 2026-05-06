Σαλαμίνα: 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από σχολείο

Η ανήλικη υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο πόδι και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της
(Φωτογραφία αρχείου / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI)

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ (5/5/2026) στη Σαλαμίνα και συγκεκριμένα έξω από δημοτικό σχολείο, όταν περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονο κορίτσι.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 20:00 στην οδό Θέμιδος στη Σαλαμίνα, όταν το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας χτύπησε την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα κλήθηκαν διασώστες. Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της για χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 12χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργείο και φέρει λάμες στο πόδι, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την αρμόδια Τροχαία Σαλαμίνας.

